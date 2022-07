Tom Lewis entre en lice au championnat Barbasol alors que Steven Alker partage la tête du championnat des joueurs seniors | Nouvelles du golf

Adam Svensson, qui n’a pas encore gagné sur le PGA Tour mais qui a terminé deux fois dans le top 10 cette saison, donne le ton au championnat Barbasol

L’Anglais Tom Lewis est à trois coups de la tête après une deuxième journée de championnat Barbasol dans le Kentucky.

Un épais brouillard matinal et un orage en milieu de journée ont retardé l’action de plus de cinq heures vendredi, le jeu étant finalement suspendu en raison de l’obscurité, laissant la moitié du terrain incapable de terminer ses deuxièmes tours.

Lewis a tiré six sous à travers ses 14 trous en route vers un total de 12 sous.

Le point culminant de la ronde du joueur de 31 ans a été un aigle au cinquième par cinq où il a percé son deuxième tir à 10 pieds et un autre excellent jeu de fer a mis en place des birdies aux sixième, huitième, 10e et 11e.

Il traîne le leader Adam Svensson par trois coups, après que le Canadien ait terminé sa manche avec un score de cinq sous 67.

Svensson, 28 ans, qui menait par deux après le premier tour, a mélangé sept birdies avec deux bogeys pour passer à 15-moins de 129.

L’Américain Trey Mullinax est en deuxième place avec 13 sous après avoir joué au golf sans faute avec six oiselets en 13 trous jusqu’à présent à son deuxième tour.

Le jeu dans l’événement, qui est co-sanctionné par le DP World Tour pour la première fois, reprendra à 8h30 heure locale samedi avec la conclusion du deuxième tour. 76 joueurs doivent encore terminer leur deuxième tour, avec la ligne de coupe projetée à cinq sous.

Alker prend la tête du Championnat des joueurs seniors

Steven Alker de Nouvelle-Zélande, le leader financier de la Coupe Charles Schwab, a connu un vendredi sans bogey alors que ses quatre moins de 66 ans l’ont entraîné dans une égalité à quatre pour la tête à mi-chemin du championnat Bridgestone Senior Players à Akron, Ohio.

Alker, qui aura 51 ans plus tard ce mois-ci, a utilisé une séquence de trois birdies à partir du 14e pour renforcer son deuxième tour régulier et garder la recrue du Champions Tour en lice pour sa quatrième victoire cette saison et son deuxième majeur.

Steven Alker a remporté le championnat senior PGA en mai

Le score de 134 d’Alker après 36 trous est égalé par trois autres – Joe Durant, qui a tiré un 65 vendredi, Tim Petrovic (66) et le leader du premier tour Alex Cejka d’Allemagne, qui a marqué un 70 par jour après avoir marqué un 64 pour commencer Le tournoi.

Quatre autres joueurs se partagent la cinquième place à cinq sous : Steve Stricker (65), Woody Austin (66), David Toms (69) et le Sud-Africain Ernie Els (68).

L’Espagnol Miguel Angel Jimenez (68) est à égalité au neuvième rang sur quatre sous, tandis que Darren Clarke (70) est à égalité, un devant Colin Montgomerie (70) et Paul Broadhurst (68).