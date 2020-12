Pour les haineux de Trump aux États-Unis, c’était une consolation à peu près tous les deux week-ends, ils pouvaient syntoniser la série télévisée satirique Saturday Night Live et regarder Alec Baldwin faire son tour en tant que président.

La star hollywoodienne et démocrate au franc-parler se moquait vicieusement de Trump sous une perruque mandarine, boudant et grognant comme un orang-outan dément.

S’il peut encore faire rire de nos jours, le président Trump pourrait trouver le temps de savourer les malheurs actuels de son grand bourreau.

Car l’acteur pugnace et ridiculement indépendant – qui a réussi à couronner son mariage lugubre et laid avec Kim Basinger, lauréat d’un Oscar, en laissant un message téléphonique étonnamment méchant à leur fille de 11 ans – se tortille à nouveau.

Cette fois, c’est sa deuxième femme, Hilaria, 36 ans, qui a assuré l’hilarité. Elle a été forcée de nier avoir prétendu pendant des années qu’elle était espagnole, vraisemblablement pour revendiquer certaines références de minorités ethniques.

La star de 62 ans de The Hunt For Red October, Beetlejuice et la sitcom télévisée 30 Rock – dont les ambitions de haut mandat se sont même étendues à la Maison Blanche – a toujours dirigé Trump de très près en ce qui concerne l'absurdité de son privé. la vie.

Si espagnol, en fait, qu’elle a prétendu une fois ne pas connaître l’anglais pour «concombre». «Comment dit-on en anglais?», A-t-elle demandé, à la manière de Manuel, à la télévision du petit-déjeuner et elle parle souvent avec un accent espagnol.

En fait, elle n’est pas Hilaria mais Hillary (Hayward-Thomas) et à peu près aussi espagnole que toute autre personne née à Boston dont les parents ont acheté une maison de vacances à Majorque, une île si grouillante d’expatriés qu’elle n’est de toute façon guère espagnole.

Bien sûr, elle ne serait certainement pas la première Américaine à surpasser leurs liens européens, mais personne ne l’a fait avec une joue aussi nue que l’instructeur de yoga et podcasteur, qui a emprunté un pays avec lequel elle n’a aucun lien de sang. Son lion libéral de mari, qui ne manque jamais une occasion de mépriser Trump et le conservatisme, a maintenant son propre scandale « d’appropriation culturelle » à traiter.

Son imposture a d’abord été révélée sur les réseaux sociaux par des observateurs qui se demandaient pourquoi, en défendant une photo suffisante qu’elle avait postée en ligne posant parfaitement dans ses sous-vêtements noirs en dentelle avec son bébé, elle n’avait pas l’accent espagnol auquel ils étaient habitués.

D’anciens camarades de classe de l’école privée du Massachusetts à 46 000 £ par an qu’elle avait fréquentée ont déclaré qu’elle n’avait jamais eu d’accent espagnol à l’époque non plus et qu’elle avait été une adolescente américaine parfaitement ordinaire.

Hilaria a nié avoir trompé quiconque sur son appartenance ethnique et s’est creusée plus profondément en affirmant qu’elle avait toujours été honnête à propos de ses racines à Boston. Elle avait grandi en Espagne et aux États-Unis, a-t-elle insisté, et parfois s’abstient de parler espagnol parce que c’est ce que fait sa famille.

Cependant, ses différents CV en ligne – y compris sa page avec l’agence de conférenciers CAA – affirment tous qu’elle est née en Espagne. Elle a déclaré à un podcast cette année que « j’ai déménagé ici [to America] quand j’avais 19 ans pour aller à NYU. . . ma famille vit en Espagne, ils vivent à Majorque », ajoutant:« Je ne connaissais pas la culture pop ».

Body post-bébé: Hilaria pose en sous-vêtements en dentelle avec Eduardo

Dans une interview avec le magazine espagnol Hola! elle a été identifiée comme espagnole. Dans les médias, elle a été identifiée comme espagnole depuis qu’elle a épousé Baldwin.

Bien que la famille y ait peut-être passé des vacances, ses parents – un médecin et un universitaire américains renommés respectivement – n’ont pris leur retraite à Majorque qu’en 2011.

Elle devra maintenant annoncer la mauvaise nouvelle à ses enfants hispaniques, Carmen Gabriela, sept ans, Rafael Thomas, cinq ans, Leonardo Ángel Charles, quatre ans, Romeo Alejandro David, deux ans, et Eduardo Pao Lucas, trois mois.

Quant à son mari, il semble difficile de croire qu’il ne savait pas. Baldwin semblait être dans la mascarade dans une interview télévisée il y a quelques années dans laquelle il taquinait «l’accent» de sa femme, expliquant «ma femme est d’Espagne».

Il a été laissé bafouiller de manière incohérente cette semaine dans un message sinueux sur Internet dans lequel il a démenti les médias sociaux et a défendu sa femme. « Il y a des choses qui ont été dites récemment sur les gens que j’aime qui sont ridicules, tout simplement ridicules. . . considérez la source », dit-il.

Sa fille, modèle Ireland, a décrit la sortie d’Hilaria comme « triste et pathétique », mais beaucoup conviendront que ce ne sont que les adjectifs pour décrire une femme qui prétend être espagnole alors qu’elle ne l’est pas.

Et tandis que les Baldwins crachent de rage à propos des injustices des médias sociaux, ils en sont eux-mêmes dépendants depuis longtemps, en particulier Hilaria, qui recherche l’attention.

Avec une merveilleuse ironie, Hilaria Baldwin court maintenant pour l’ombre après une carrière de courtiser les projecteurs à chaque tournant. Elle était une instructrice de yoga humble et inconnue lorsque Baldwin l’a remarquée dans un restaurant végétarien à Manhattan en 2011 et elle lui a fait un clin d’œil.

« Il a juste continué à me regarder et je me suis finalement dirigé vers sa table. Il m’a pris la main et m’a dit: «Je dois te connaître. Je dois te connaître », se souvient-elle. Elle a dit qu’elle était confuse au sujet de ses intentions quand, après avoir commencé à sortir, il ne l’a pas embrassée pendant six semaines.

Elle apprécie la vie dans le monde des célébrités depuis leur mariage en 2012. Elle a obtenu un emploi de correspondante de style de vie dans une émission de télévision américaine et juste un an après leur mariage, elle est arrivée deuxième derrière Kate Middleton dans une liste des meilleurs de Vanity Fair. habillés célébrités enceintes. Pour promouvoir ses différents DVD de yoga et garder la forme, elle a publié des photos sans fin d’elle-même sur les réseaux sociaux, souvent dans des poses de yoga torrides dans des endroits inhabituels – une fois même avec sa jambe enroulée autour du cou d’un compagnon masculin à une table de restaurant.

Il y a quatre ans, elle était toujours à l’hôpital lorsqu’elle a tweeté une photo de son corps enviable après la naissance en soutien-gorge et pantalon un jour après l’accouchement. «Je sens qu’à l’ère d’une telle honte corporelle, je veux faire tout ce que je peux pour normaliser un corps réel et promouvoir une saine estime de soi», a-t-elle déclaré.

Le fait d’être «espagnol» a-t-il aidé? Cela peut certainement l’avoir aidée à attirer l’attention dans un média américain obsessionnellement politiquement correct qui cherche désespérément à présenter quiconque pourrait cocher la case minorité ethnique.

Elle aimait certainement le mettre dans la conversation, en disant à un magazine avant la naissance de leur premier enfant, Carmen, qu’elle prévoyait d’apprendre au bébé à être bilingue, mais en ajoutant: « C’est un peu délicat parce que mon mari ne parle pas espagnol ». Mme Baldwin a dit aux gens que son nom était prononcé à la manière espagnole, manquant le « h ».

Lorsque les Baldwin ont été attaqués pour avoir fait percer les oreilles de Carmen alors qu’elle n’avait que six mois, ses défenseurs ont pu dire que c’était une tradition parfaitement courante en Espagne.

Les combats de taureaux sont une autre tradition espagnole chérie et Alec Baldwin – comme Trump, avec qui il a plus que quelques similitudes – a acquis la réputation de taureau à la peau mince d’un homme facile à enrager.

Son tour en tant que Trump a aidé à ressusciter une carrière cinématographique qui a été coulée par sa truculence, se battant avec des chefs de studio qui, selon lui, n’appréciaient pas son talent, car il luttait également contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

Il a failli se suicider à l’âge de 26 ans lorsqu’il a pris une overdose de cocaïne, sentant son cœur devenir « pop », tout en se préparant pour une journée de débauche alimentée par la drogue avec deux membres d’équipage dont les maris étaient absents.

Il rencontre la belle mais tout aussi capricieuse Kim Basinger en 1990 sur le tournage de la comédie Too Hot To Handle. Il a rejeté les informations selon lesquelles ils se comportaient comme « deux enfants gâtés et ridicules » comme « en grande partie de la fiction », mais les affirmations étaient certainement choquantes. Le couple aurait conduit le réalisateur du film à l’hôpital souffrant de pneumonie et de déshydratation avec leurs exigences tyranniques et leurs humeurs volcaniques.

On a prétendu que Basinger ne portait pas de sous-vêtements sur le plateau et les ingénieurs du son horrifiés ont dû l’écouter dire à Baldwin ce qu’elle voulait lui faire au lit entre les prises.

Ils se sont mariés en 1993 et ​​ont eu une fille Ireland avant de se séparer en 2000. Baldwin a admis plus tard: «La vie avec Kim était largement centrée sur les passions narcissiques de deux acteurs sans enfants.

Le mari dans le besoin lui a reproché d’avoir détruit leur mariage en transférant toute son affection en Irlande. Ils ont mené une bataille vicieuse de sept ans pour la garde à vue, qui s’est terminée après que Baldwin ait laissé son terrible message vocal pour l’Irlande dans lequel il l’appelait « un petit cochon impoli et irréfléchi » pour l’avoir humilié en évitant ses appels téléphoniques. Révélant qu’il n’était pas sûr qu’elle avait 11 ou 12 ans, il a ajouté: « Vous n’avez pas le cerveau ou la décence en tant qu’être humain. »

Des années plus tard, l’Irlande s’est présentée en cure de désintoxication pour ce qu’elle a appelé un «traumatisme émotionnel». Baldwin a affirmé qu’il envisageait de se suicider à cause du message vocal divulgué, mais a décidé de ne pas le faire au motif que cela ne ferait que ravir le camp Basinger.

Contrairement à Basinger, il a réfléchi avec gratitude dans son autobiographie de 2017 (un livre dans lequel il a omis avec tact ses liaisons présumées avec Jackie Onassis, Michelle Pfeiffer, Tina Fey et Julia Roberts) Hilaria ne le critique jamais. Elle ne le sera certainement pas pour le moment.

Jusqu’à ce nouveau fiasco latino, c’était probablement Mme Baldwin qui devait se tenir la langue. Son mari et sa grande gueule lui ont souvent posé des problèmes.

Il a été accusé à plusieurs reprises de se disputer avec des photographes et des journalistes, niant à bon escient des plaintes supplémentaires selon lesquelles il les avait abusés racialement. En 2011, il a été retiré d’un avion de passagers après avoir refusé d’arrêter de jouer à un jeu sur son téléphone alors qu’il se préparait au décollage.

Trois ans plus tard, il a été arrêté pour conduite désordonnée après avoir conduit sa bicyclette dans le mauvais sens dans une rue à sens unique.

L’année dernière, un tribunal lui a ordonné d’assister à un cours de gestion de la colère après avoir admis avoir poussé un autre automobiliste d’affilée sur une place de parking.

Quand Hilaria, ou plutôt Hillary, a donné naissance à sa fille Carmen en 2013, la demi-soeur Ireland a posté une lettre au bébé sur les réseaux sociaux. «Vous êtes née dans une famille folle», lui dit-elle. «Vous êtes à la fois chanceux et maudit en même temps.

Ce n’est pas une exagération – en espagnol ou en anglais.