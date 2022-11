Tom Latham mène la Nouvelle-Zélande à la victoire sur l’Inde avec un record de 145 en carrière lors du premier One-Day International | Nouvelles du cricket

Tom Latham a battu un record en carrière de 145 pas et a forgé un stand de marathon avec le skipper Kane Williamson pour mener la Nouvelle-Zélande à une victoire de sept guichets contre l’Inde lors du premier match international d’un jour à Auckland vendredi.

Williamson a terminé invaincu sur 94 après avoir ajouté 221 points avec Latham alors que la Nouvelle-Zélande poursuivait un objectif de victoire de 307 pour la perte de seulement trois guichets avec 17 balles à revendre.

Latham, dont le coup tourbillonnant de 104 balles contenait cinq six et 19 quatre, a été nommé joueur du match.

Latham a réalisé 221 points avec le skipper des Black Caps Kane Williamson dans un partenariat ininterrompu au quatrième guichet





Plus tôt, les trois meilleurs batteurs de l’Inde ont brisé des demi-siècles individuels avant que Washington Sundar ne fournisse au défunt fanfare un 37 invaincu sur 16 balles pour les propulser à 306-7 à Eden Park.

Les visiteurs ont pris un bon départ avec le skipper Shikhar Dhawan (72) et Shubman Gill (50) mettant 124 pour le premier guichet en 23 overs.

Lockie Ferguson a cassé la première position en renvoyant Gill et, dans la manche suivante, Tim Southee (3-73) a renvoyé Dhawan, qui dirige une équipe indienne épuisée dépourvue de frappeurs seniors, dont le capitaine régulier Rohit Sharma.

Ferguson (3-59) a écarté Rishabh Pant et Suryakumar Yadav dans le même over avant que Shreyas Iyer (80) et Sanju Samson (36) ne soutiennent l’Inde avec 94 points.

Dans l’ordre, Sundar a battu trois six et autant de quatre pour emmener l’Inde, qui a remporté la série T20 précédente entre les équipes, au-delà de la barre des 300.

Tom Latham fête son siècle





Les ouvreurs néo-zélandais Finn Allen (22 ans) et Devon Conway (24 ans) n’ont pas pu s’appuyer sur leurs départs et Daryl Mitchell en a fait 11 avant de devenir la deuxième victime du match du débutant Umran Malik.

Williamson a ancré la poursuite tandis que Latham a renversé le match à la 40e lorsqu’il a frappé Shardul Thakur pour un six et quatre quatre consécutifs en route vers un siècle de 76 balles.

Hamilton accueille le deuxième ODI de la série de trois matchs dimanche.