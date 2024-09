Tom Kim : les joueurs américains nous insultent lors des quatuors de la Coupe des Présidents

Un samedi passionnant à la Coupe des Présidents est peut-être allé un peu trop loin, du moins selon Tom Kim.

Après une courte défaite contre Patrick Cantlay et Xander Schauffele en quatuor, Kim a accusé certains joueurs américains d’avoir injurié lui et son partenaire, Si Woo Kim.

» Vers la fin, c’est devenu un peu fougueux « , a déclaré Tom Kim. «Je pouvais entendre certains joueurs nous insulter. Cette partie n’était pas vraiment – ​​je ne pense pas qu’il y ait eu un bon esprit sportif là-bas. Mais tout cela fait partie du plaisir. Je le comprends.

Les Kims ont offert un spectacle toute la journée, avec de gros putts et des célébrations encore plus grandes, qui ont atteint un crescendo lorsque Si Woo Kim a réussi un coup au flop pour un birdie au par-4 16 du Royal Montréal.ème trou pour égaliser le match avec Schauffele et Cantlay – puis a couru autour du green tout en faisant le geste nocturne de Steph Curry.

Si Woo Kim a réussi un lancer improbable et a réagi avec la célèbre célébration « nuit, nuit » de Steph Curry.

Lorsque Cantlay a réussi un birdie en fin de match pour remporter le match, les deux parties ont cordialement échangé des poignées de main et là, du moins à la télévision, aucune tension n’est apparue.

«Vous me voyez là-bas, je lance des coups de poing et je saute sur le green. Tout cela en fait partie, je comprends », a ajouté Tom Kim. «Je ne pense tout simplement pas qu’il soit nécessaire de regarder quelqu’un et de le maudire. Je ne pense tout simplement pas que cela soit nécessaire. Je le comprends. Cela ne me fait pas de mal. Mes sentiments ne me font pas mal du tout. J’espère qu’il n’y a pas de commentaires négatifs. Ce n’est pas ce que j’essaie de faire ici.

Il n’a pas été demandé à Kim de divulguer des détails sur les joueurs qui criaient ces jurons. Schauffele a été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse, à laquelle il a répondu : « Je veux dire, je peux parler pour moi. J’avais l’impression que Pat et moi traitions les Kim avec le plus grand respect. Nous essayons de calmer la foule lorsqu’elle frappait. … C’était juste prendre, donner et partir.

« Je n’ai aucune idée si quelqu’un faisait ça. Je ne crois pas qu’aucun de nos gars ferait quelque chose comme ça. Donc, je ne suis pas sûr de ce qu’il entendait.

Todd Lewis de Golf Channel a rencontré Tom Kim plus tard, et Kim lui a confirmé qu’il avait en fait entendu des commentaires « PG, incendiaires » adressés à eux de la part de « l’équipe américaine ». Lewis a ajouté que Kim n’avait pas fourni de noms, bien qu’il ait confirmé que les commentaires ne provenaient pas de Schauffele, Cantlay ou de l’un de leurs cadets, Austin Kaiser et Joe LaCava.

Rex Hoggard de Golf Channel a ajouté qu’il pensait que l’incident dont parlait Kim s’était produit au 11e trou, où certains membres du contingent américain qui suivaient à l’intérieur des cordes étaient « très bruyants, très bruyants » envers Tom Kim.