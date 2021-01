Le doubleur Tom Kane, surtout connu pour ses rôles dans les films et séries télévisées Star Wars, a subi un accident vasculaire cérébral.

L’homme de 58 ans ne peut plus parler que quelques mots.

Selon une publication Facebook de la fille de la star, Sam, la vie de Tom a changé pour toujours lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral il y a deux mois.

Sam a dit que son père est maintenant incapable de « communiquer efficacement verbalement, ni lire ni épeler ».

Tom suit une thérapie, mais les médecins ont averti la star qu’il ne pourrait plus jamais faire de voix off.

« Notre famille voulait partager pourquoi mon père a été MIA », a commencé Sam.







(Image: WireImage)



« Il y a environ deux mois, il a eu un accident vasculaire cérébral du côté gauche qui lui a donné une faiblesse du côté droit et des dommages au centre de la parole de son cerveau. »

Malgré le revers, Tom va bien et a réussi à rester de bonne humeur.

Le message a continué: « Il est toujours compétent et très lui-même, mais ne peut sortir que quelques mots pour le moment …

«Mon père est toujours de bonne humeur et son extrême obstination l’a aidé à montrer déjà des améliorations dans la parole.

« Il est pleinement d’accord avec moi pour partager ça et il verra tout ce que vous publiez. »







(Image: AFP via Getty Images)



Tom a exprimé le maître Jedi Yoda dans la série animée Star Wars The Clone Wars, et il est revenu au rôle dans d’autres productions.

Il est également la voix de l’amiral Ackbar dans l’entrée de Rian Johnson en 2017 Star Wars: The Last Jedi, reprenant le rôle du regretté acteur Erik Bauersfeld, qui a exprimé le personnage dans Return of the Jedi et est revenu pour The Force Awakens.

Bauersfeld est décédé en 2016 à l’âge de 93 ans.

En dehors de Star Wars, Tom a joué dans des animations telles que Archer, Powerpuff Girls et Kim Possible.