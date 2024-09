Tom Jones, 84 ans, fait une confession sincère sur sa performance alors que sa co-star de The Voice sur ITV le qualifie d’« inspiration »

La star de The Voice, Tom Jones, s’est confié sur son illustre carrière depuis 1985 et a admis qu’il se demandait souvent quand il monterait sur scène et ne pourrait plus chanter.

Jones et ses co-stars d’ITV will.i.am, LeAnn Rimes et les stars de McFly Danny Jones et Tom Fletcher sont actuellement à la recherche du prochain plus grand chanteur, en compétition les uns contre les autres pour obtenir le meilleur.

Lors des auditions, les cinq juges parlent souvent de leur carrière, de la durée qu’ils pensaient qu’elle allait durer et de la durée pendant laquelle ils continueraient à chanter. Samedi soir, Jones a admis qu’au fil des années, il se demandait combien de temps ses capacités de chanteur perdureraient et a déclaré : « C’est une vie merveilleuse, vous savez, le show business. « Quand vous vous produisez sur scène et que vous recevez en retour cet amour du public, vous vous dites : « Qu’est-ce qui pourrait être mieux que ça ? » et c’est ce que je ressens encore aujourd’hui. Comme quand j’étais enfant. » Le chanteur des Black Eyed Peas, will.i.am, est intervenu et a fait son éloge : « Te voir ici, toujours cette source d’inspiration et toujours actif, c’est tout simplement ahurissant. »

Jones a plaisanté : « C’est pareil pour moi. Au fil des années, on se demande combien de temps cette voix va durer. Je suis sur scène, je m’ouvre et là, je me demande si cette voix vient de moi. Et c’est la vérité, vous savez. J’ai 84 ans cette année », a-t-il ajouté, laissant le public éclater en applaudissements. Les téléspectateurs de l’émission ont également acquiescé et se sont précipités vers les sections de commentaires après que le compte officiel de The Voice a publié le clip sur Instagram et Twitter. Un fan a déclaré : « Il n’a pas d’âge. Sa voix est aussi puissante que lorsque j’étais une petite fille qui regardait sa mère partir pour le voir en concert. C’était il y a très longtemps. » « Vous êtes un homme, Tom, personne d’autre ne pourrait vous comparer, même en raison de votre âge et de votre voix incroyable. Une légende », a déclaré quelqu’un d’autre avant qu’un troisième ne plaisante : « Sir Tom, vous êtes sensationnel et votre voix est magnifique, elle me donne encore des frissons et de la fièvre. Que Dieu vous bénisse. »

Tom Jones chante et publie de la musique depuis 1985 Pennsylvanie

Un quatrième a noté : « Oh mon Dieu, il le fait certainement. Il est absolument sensationnel en concert, vraiment incroyable. Sa voix est toujours phénoménale ! » Un autre fan a fait l’éloge de la chanson : « Bien sûr, la voix vient de TOM JONES, 84 ans, c’est une légende forte, talentueuse et merveilleuse que Dieu a créée, avec une carrière brillante et ardue. Il n’y en aura pas d’autre comme lui. Que Dieu le bénisse et qu’il survive encore de nombreuses années. » Un sixième a écrit : « Oh mon Dieu, il l’a certainement fait ! Il est absolument sensationnel en concert, vraiment incroyable. Sa voix est toujours phénoménale !! » Bien que ses capacités de chant soient toujours aussi fortes, la star de Sex Bomb a récemment admis l’astuce santé qu’il a essayée pour traverser les périodes douloureuses entre les remplacements de hanche.