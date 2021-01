Tom Jones a partagé sa joie d’être « premier en ligne » pour obtenir le vaccin contre le coronavirus.

Le chanteur gallois, 80 ans, a déclaré que grâce à son âge, il était l’un des premiers à recevoir le nouveau médicament.

S’exprimant lors de son apparition à l’émission annuelle Hootennany de Jools Holland le soir du Nouvel An, Sir Tom a assuré aux fans que le vaccin n’avait rien à craindre.

Il a dit: « J’ai déjà eu le jab. C’est une bonne chose d’avoir 80 ans, vous êtes le premier en ligne pour le jab. »

Et il a dit que le vaccin n’avait rien à craindre: « C’était bien – c’était juste comme recevoir le vaccin contre la grippe », assurant à Jools que « ce n’était pas un vaccin du marché noir, c’était la vraie affaire. »







(Image: Gareth Cattermole / Getty Images)



Tom a dit qu’il y avait beaucoup de choses positives sur cette nouvelle année.

Il a dit: « J’ai enregistré un album juste avant le lockdown au début de l’année. Pendant le lockdown, nous l’avons mixé et assemblé. »

À ce jour, plus de 500 000 personnes âgées et travailleurs de la santé ont bénéficié du premier tour du jab Pfizer / BioNTech.

Le vaccin Pfizer / BioNTech a une efficacité de 95% et nécessite deux injections, après quoi les patients seront entièrement protégés environ une semaine plus tard.

Parmi la cohorte croissante qui a reçu le premier des deux coups obligatoires, il y a un certain nombre de célébrités qui se sont qualifiées pour la vaccination.

Plusieurs visages familiers se sont également tournés vers les médias sociaux pour parler de leur expérience de la piqûre et louer le travail du personnel du NHS.

La grande star britannique de Bake Off Prue Leith, 80 ans, la star de Lord Of The Rings, Sir Ian McKellen, 81 ans, la légende du rock and roll, Marty Wilde, 81 ans, ne sont que quelques-unes de celles à partager leur bonheur après avoir reçu le vaccin.