Tom Izzo perd face à son neveu, alors que le n ° 4 MSU abandonne le match d’ouverture contre JMU

Thanksgiving pourrait être quelque peu gênant pour l’entraîneur Tom Izzo cette année après que le numéro 4 du Michigan State ait subi une prolongation de 79-76, une défaite bouleversée contre le neveu d’Izzo, Matt Bucklin, et James Madison lundi lors du match d’ouverture de la saison pour les deux équipes.

Bucklin est l’assistant des ducs et sa mère, Mary, est la sœur d’Izzo. Izzo a réservé James Madison pour l’ouverture de la saison des Spartans en partie à cause du rôle de son neveu au sein de l’équipe.

Mais Michigan State, favori avec 16,5 points selon ESPN BET, a terminé 1 sur 20 sur la ligne des 3 points.

Selon les recherches d’ESPN Stats & Information, Michigan State est la première équipe du top cinq d’Associated Press à perdre son premier match de saison à domicile contre un adversaire non classé depuis que le Kentucky a perdu à domicile contre Western Kentucky en 2001. Izzo est entré dans le match avec un 21-7. record en ouverture de saison, selon l’État du Michigan.

Et les Spartans n’avaient pas perdu un match à domicile en novembre depuis que David Robinson, membre du Temple de la renommée du basket-ball qui a joué pour les Spurs de San Antonio, avait mené la Navy à une victoire de 91-90 en prolongation en 1986.

L’entraîneur de James Madison, Mark Byington, a déclaré que son équipe avait fait preuve de résilience tout au long du match.

“Je ne savais pas à quoi m’attendre”, a déclaré Byington sur Big Ten Network après la victoire. “C’était notre premier match et nous jouons contre l’une des meilleures équipes du pays, l’un des meilleurs environnements du pays. Et j’étais fier de nos gars. … Ils n’ont tout simplement jamais cédé.”

Pour Michigan State, Tyson Walker a marqué 35 points lors d’une soirée de tirs de 12 sur 26. Le reste de l’équipe a cependant terminé 14 sur 46.

“Je ne sais pas si je nous ai déjà vu tirer aussi mal”, a déclaré Izzo.

Terrence Edwards Jr. a mené James Madison avec 24 points.

“Donnez-leur beaucoup de crédit”, a déclaré Izzo. “Ils ont mieux joué que nous. Ils ont joué plus fort que nous.”

Deux des titulaires de James Madison, Noah Freidel et Julien Wooden, ont commis une faute tardivement, mais les Dukes se sont tournés vers leur banc pour sceller la victoire.

“Certains de nos gars les plus fiables et les plus dignes de confiance ont eu des ennuis”, a déclaré Byington. “Tout le monde, quand ils sont arrivés, ils ont pu intervenir. Ils ont pu réaliser des jeux.”

Les Dukes ont remporté 22 matchs l’année dernière, soit deux de moins que le record scolaire établi en 1982, et pourraient être encore meilleurs cette saison. James Madison est le favori de pré-saison pour remporter la Sun Belt cette saison, à sa deuxième année dans la conférence.

“Cela ne peut pas être notre plus gros match de l’année”, a déclaré Byington. “C’est génial pour ces gars-là, mais nous devons nous améliorer.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.