Tom Huddlestone: Manchester United en pourparlers avec l’ancien milieu de terrain de Tottenham sur le rôle d’entraîneur-joueur des U21 | Nouvelles du football

Manchester United est en pourparlers avec l’ancien milieu de terrain de Tottenham Tom Huddlestone sur un rôle de joueur-entraîneur avec l’équipe U21.

Le joueur de 35 ans a quitté Hull City à la fin de la saison dernière et semble prêt à devenir entraîneur après une carrière de joueur qui comprenait huit saisons aux Spurs et quatre sélections en Angleterre.

Huddlestone serait autorisé à jouer en tant que joueur trop âgé dans les matchs de Premier League 2, qui est une compétition U21 qui permet aux clubs d’aligner un gardien de but au-dessus de la limite d’âge et jusqu’à cinq joueurs de champ “plus âgés” dans chaque match.

L’ancien milieu de terrain de Derby semble prêt à remplacer Paul McShane, qui avait rempli un rôle similaire à United avant de prendre sa retraite cet été.

Le joueur de 36 ans, qui a commencé sa carrière de joueur à l’académie United, a rejoint le club en 2021 en tant qu’entraîneur de jeu dans l’académie, mais il poursuivra désormais son travail d’entraîneur de l’académie United dans la phase de développement professionnel ( U18 à U23).

Dernière situation de Ronaldo: options, position de Man Utd et plus

Le panneau Transfer Show discute des destinations possibles pour Cristiano Ronaldol’avenir de l’attaquant de Manchester United n’ayant pas encore été résolu.

Carnet de reporter : Comment Ten Hag s’impose à Old Trafford

Image:

Carnet de notes Man Utd Reporter





Il y a une pause, les trois secondes environ permettant à un membre du personnel technique de proposer son évaluation la plus précise de la première pré-saison du manager en charge de Manchester United.

“Il n’y a aucun doute, c’est le club d’Erik ten Hag.”

Le résumé ne nécessite pas d’élaboration pour ceux qui ont vu le Néerlandais de près lors de la tournée de United en Thaïlande et en Australie.

Ten Hag est aux commandes, son influence s’étendant non seulement aux grands détails du club tels que la structure opérationnelle, mais même aux plus petits comme empêcher les joueurs de visiter et d’être filmés sur le tournage du feuilleton australien Neighbours.

Rien n’échappe au manager, des engagements médiatiques de l’équipe à l’espacement exact entre les plots lors des exercices d’entraînement qu’il a tendance à mesurer lui-même.

Quand quelque chose ne correspond pas à sa philosophie des “normes les plus élevées”, il n’y a pas de silence.

Lisez le reportage complet de la journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy, ici.

