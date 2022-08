Tom Holland s’envole pour Budapest sur un vol commercial pour visiter Zendaya

Tom Holland et Zendaya sont toujours le couple le plus adorable et le plus sain d’Hollywood.

Alors qu’Internet continue de se disputer pour savoir quelles émissions de jets privés de célébrités sont les plus flagrantes, Tom Hollande se met du bon côté de tout le monde en prenant un vol commercial de plus de 4 000 milles, le tout pour rendre visite à sa petite amie, Zendaya.

Au lieu d’opter pour un jet privé, le Spider-Man : Pas de retour à la maison star a suivi le même itinéraire que nous, les gens ordinaires, en prenant un vol commercial de New York à Budapest, où Zendaya tourne le deuxième Dune film. Les fans ont vu le couple bien-aimé passer du bon temps ensemble en Hongrie par la suite, et les vidéos d’eux sont depuis devenues virales sur Twitter.

Ce n’est pas la seule partie du voyage de Holland qui est devenue virale ; Un autre fan de TikTok a capturé l’acteur en train de tricoter pendant son long vol. C’est ainsi que les fans ont découvert que Tom avait pris un vol commercial au lieu de sauter dans un jet privé, ce qui n’a fait que rendre ses supporters encore plus amoureux.

Alors que les rumeurs sur leur relation amoureuse vont bon train depuis leur premier Homme araignée film ensemble en 2017, cela fait plus d’un an que Holland et Zendaya ont été aperçus pour la première fois en train de s’embrasser en juillet 2021. Plus d’un an après le début de leur relation publique, ce n’est pas la première fois que la star d’action réserve un long vol comme un geste romantique , trouver un moyen de prendre du temps l’un pour l’autre malgré des horaires chargés.

En février, Tom se serait envolé pour Rome pour “surprendre” le Euphorie star avec un dîner à l’Antica Pesa, selon Sixième page. À l’époque, avant même que des célébrités comme Taylor Swift et Kylie Jenner ne soient critiquées pour leurs émissions de CO2, la Hollande était commerciale comme nous tous. Nous aimons le voir!