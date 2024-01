Tom Holland se réjouit des micro-bangs de Zendaya à la Fashion Week de Paris

Tom Holland est Zendayale plus grand fan de.

Après que Zendaya, 27 ans, ait dévoilé une micro-frange vampy au défilé Schiaparelli le lundi 22 janvier, lors de la Semaine de la Haute Couture à Paris, Holland, 27 ans, a profité de ses histoires Instagram pour s’extasier sur la transformation spectaculaire de sa petite amie.

Il a posté une photo en noir et blanc de Zendaya lors de l’événement, ajoutant trois émojis en forme de cœur sous le cliché. Il a également re-partagé le photographe Bilal ZagaouiLa vidéo de Zendaya posant pour les caméras sur les marches de la place Vendôme avant de se diriger vers sa place à l’intérieur de la salle. “Cela a été fait pour moi”, a écrit Holland à côté du clip.

Zendaya a associé sa frange émoussée à une robe noire dotée d’un col roulé ajusté orné de pointes qui tombait dans une jupe en soie équipée d’une traîne en cascade. Elle a complété le look avec des collants résille et des escarpins à bout pointu de Christian Louboutin.

La Semaine de la Haute Couture 2024 a débuté à Paris et les plus grands noms d’Hollywood se sont rendus dans la Ville de l’Amour pour se plonger dans les dernières tendances de la haute couture. L’événement d’une semaine a débuté avec le spectacle Schiaparelli le lundi 22 janvier, auquel ont participé Jennifer Lopez, Zendaya et Hunter Schafer. Zendaya, 27 ans, s’est révélée micro […]

Les éloges de Holland à l’égard de Zendaya surviennent après qu’il a récemment mis fin aux rumeurs de séparation suite à la mystérieuse décision de l’actrice de ne plus suivre tout le monde sur les réseaux sociaux au début de la nouvelle année.

“Non non non non, absolument pas”, a déclaré Holland à propos des spéculations sur la rupture dans une vidéo obtenue par TMZ le 12 janvier. Dans le clip, Holland arpentait les rues de Los Angeles en se dirigeant vers sa voiture.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a poussé Zendaya à nettoyer sa chronologie, elle a publié un message pour ses fans. “Challengers 26 avril”, a-t-elle écrit à côté d’une affiche de son prochain film réalisé par Luca Guadagnino. « Je vous souhaite à tous la plus belle année✨.»

Zendaya a depuis désarchivé d’anciennes photos mais ne suit toujours personne au mercredi 24 janvier.

Holland et Zendaya se sont rencontrés en 2017 lors du tournage de Marvel’s Spider-Man : Homecoming. Cependant, leur relation n’a été confirmée que quatre ans plus tard. Le couple a rendu public leur romance après avoir été photographiés en train de s’embrasser dans une voiture en juillet 2021.

“Zendaya et Tom ont vraiment fait de leur mieux pour garder leur romance secrète lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble”, a déclaré une source en exclusivité. Nous chaque semaine en juin 2023. « Avant de commencer à se voir, ils avaient tous deux toujours été très privés en ce qui concerne leur vie personnelle. C’est quelque chose qui les a liés dès les premiers stades de leur relation parce qu’ils étaient tous les deux sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agissait d’éviter la spéculation publique.