Tom Holland sauve Zendaya de l’essaim de paparazzi

Tom Holland est clairement un la vraie vie super-héros.

Le Homme araignée l’acteur est venu à la rescousse de sa petite amie Zendaya le 24 octobre lorsque le Dune L’actrice s’est retrouvée envahie par les fans et les paparazzi alors que les deux sortaient ensemble d’une voiture à New York.

Une vidéo en ligne montre Tom et Zendaya, tous deux âgés de 28 ans, se tenaient la main avant que le couple ne se sépare, Zendaya étant entouré de photographes prenant des photos et de fans demandant des autographes. Tom vite sauté pour la sauver de la foule, et peut être entendu dire : « Non, non, non », tout en se frayant un chemin vers elle. Il puis saisi de manière protectrice La main de Zendaya alors qu’ils à tête à l’intérieur ensemble.

Le duo, qui a tendance à faire profil bas dans leur relation, était en déplacement à New York. pour le lancement de la bière sans alcool Tom’s BERO. Ils avaient même coordonné des tenues pour l’occasion, Tom portant une chemise bordeaux et un pantalon noir, tandis que Zendaya optait pour une robe Louis Vuitton bordeaux ajustée et personnalisée.