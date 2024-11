Tom Holland s’associe à Austin Butler pour une collaboration passionnante

Tom Holland et Austin Butler se sont associés pour un nouveau film.

Intitulé comme Vitesse américaineselon Variétéle film mettra en vedette le duo dans le rôle de frères.

Le film, basé sur une histoire vraie des frères Whittington, dépeindreait le scandale IMSA des années 1980.

Le célèbre scandale a vu plusieurs conducteurs inculpés pour avoir financé leurs campagnes avec de l’argent provenant d’entreprises illégales.

Selon la publication, Holland, qui est surtout connu pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison film, et Butler, qui a joué le rôle d’Elvis Presley dans les années 2022 Elvissont les seuls acteurs confirmés pour le projet.

Produit par Charles Roven, Vitesse américaine sera écrit par Dan Wiedenhaupt.

Les droits du film ont été acquis par Amazon MGM Studios.

La nouvelle des deux acteurs arrive alors que Holland fait une révélation surprenante sur la surveillance de sa petite amie, Zendaya, sur le podcast Au menu.

On a également demandé à l’acteur quelle était la dernière chose qu’il avait recherchée en ligne, pour que le Inexploré La star a admis qu’il avait fouillé sa petite amie.

« Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je le supprime lorsque je ne l’utilise pas. Alors parfois, c’est plutôt une question d’anxiété. »

L’acteur a ajouté : « Je vais vérifier si tout va bien et m’assurer que nous allons tous bien. Alors je lui donne juste un petit coup de google et je regarde les actualités et je me dis ‘elle va bien’.