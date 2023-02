Tom Holland reviendra en tant que Spider-Man, selon Kevin Feige

Le Spider-Man de Tom Holland reviendra sur grand écran, selon le président de Marvel, Kevin Feige confirmé à Entertainment Weekly cette semaine. Interrogé sur une nouvelle histoire de Spidey avec Holland, Feige a donné une réponse affirmative, mais avec peu de détails.

“Tout ce que je dirai, c’est que nous avons l’histoire”, a déclaré Feige au magazine. “Nous avons de grandes idées pour cela, et nos écrivains ne font que mettre la plume sur papier maintenant.”

Holland, 26 ans, a joué Peter Parker / Spider-Man dans six films jusqu’à présent. Il a joué dans trois films solo de Spidey, à commencer par Spider-Man: Homecoming en 2017, puis dans Spider-Man: Far From Home en 2019 et Spider-Man: No Way Home en 2021. Il a également joué le super-héros adolescent dans Captain America: Civil War en 2016, Avengers: Infinity War en 2018 et Avengers: Endgame en 2019.

Ce n’est pas complètement choquant. Amy Pascal, productrice de Spider-Man dit Fandango en 2021 que Sony Pictures, qui détient les droits cinématographiques de Spider-Man, continuerait à travailler avec Holland et Marvel, mentionnant une nouvelle trilogie de films.

Feige n’a pas expliqué si c’était à cela qu’il faisait référence ou s’il faisait référence à une apparition de Spidey dans un film Avengers. Et il y a un an, Holland lui-même était vague sur son avenir Spidey.

“Nous avons eu des conversations sur l’avenir potentiel de Spider-Man, mais pour le moment, ce sont des conversations”, Holland a dit à EW en réponse au nouveau discours de la trilogie de Pascal. “Nous ne savons pas à quoi ressemble l’avenir.”

Jennifer Bisset de CNET a fait l’éloge de la “sympathie sans effort” de Holland ainsi que de ses talents d’acteur dramatique dans sa critique de Spider-Man : Pas de retour à la maison.