Tom Holland révèle les conseils que Zendaya lui a donnés après avoir été impoli envers les fans

Zendaya est une pro du truc hollywoodien, alors bien sûr, elle a quelques conseils dans sa manche.

Lors d’un récent entretien avec Britannique GQ, qui a été publié le 26 février, son Spider-Man: retour à la maison co-star Tom Holland, 24 ans, a expliqué comment l’ancien de Disney, 24 ans, lui avait donné des connaissances judicieuses sur la façon de gérer certaines interactions tout en étant célèbre.

« Parler à Zendaya m’a beaucoup aidé, en fait, » le cerise star a expliqué. « J’avais l’habitude de passer parfois un peu comme un d-k aux fans, principalement parce que j’étais toujours tellement surpris qu’ils voulaient une photo avec moi ou une signature ou autre chose. »

Il expliqua: «J’aurais la réaction typique des Londoniens, une réaction de suspicion instantanée:« Pourquoi tu me parles? Zendaya l’a repéré et m’a rapidement dit que ce genre de réaction allait être plus agressif que simplement sourire et prendre la photo. Elle a totalement changé ma façon d’être plus à l’aise en public. «

Tom a également discuté de son avenir dans l’univers Marvel et si Spider-Man 3– le titre du film n’est toujours pas confirmé – sera son dernier film.