Tom Holland rejoint le prochain film de Christopher Nolan aux côtés de Matt Damon

Christopher Nolan a ajouté encore plus de puissance de mégastar à son prochain long métrage. Tom Holland est en pourparlers pour jouer dans le long métrage aux côtés de Matt Damon, a appris IndieWire.

Aucun détail sur l’intrigue n’a encore été révélé, ni même un titre, mais il y a eu rumeurs que le film est une histoire père-fils qui ne se déroule pas non plus de nos jours – il est donc possible que Nolan ait au moins trouvé son couple père-fils.

Universal n’a fait aucun commentaire.

Pour ce qui sera son 13ème long métrage, Nolan revient chez Universal Pictures après le succès de près d’un milliard de dollars de « Oppenheimer », lauréat du meilleur film. Le studio envisagerait une date de sortie pour le 17 juillet 2026 en IMAX, avec l’espoir que le tournage du film commence début 2025.

Nolan écrit et réalise le film, avec lui et Emma Thomas produisant via leur bannière Syncopy.

L’emploi du temps de Holland est particulièrement chargé, car il sera éventuellement disponible pour filmer « Spider-Man 4 » et pourrait vraisemblablement faire une apparition dans « Avengers : Doomsday ». Il a été vu pour la dernière fois dans « Uncharted » en 2022 pour Sony, et il est censé jouer dans un biopic sur Fred Astaire du réalisateur Paul King. Il est également apparu sur le petit écran dans « The Crowded Room » de l’année dernière pour Apple TV+.

Ce serait la première fois que Holland ferait équipe avec Nolan, alors que Damon a déjà joué dans « Oppenheimer » et « Interstellar ».

Alors que Nolan avait envisagé l’idée de revenir chez Warner Bros., un rapport dans Puck suggérait que le studio avait tenté de le reconquérir avec un chèque à sept chiffres pour « Tenet », que l’ancien régime de Warner Bros. le point culminant de la pandémie. Nolan a rompu avec Warner Bros. après que le studio ait annoncé la sortie de tous ses longs métrages jour et date dans les salles et sur HBO Max. Il a hésité à sortir « Tenet » en salles, et le film a quand même rapporté la somme impressionnante de 365 millions de dollars dans le monde.