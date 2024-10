Tom Holland rejoint le prochain film de Chris Nolan

L’acteur de « Spider-Man » Tom Holland jouera dans le nouveau film de Christopher Nolan, rejoignant Matt Damon dans le projet secret d’Universal Pictures.

Nolan a écrit le scénario et dirige le projet qui sera tourné au début de l’année prochaine avant une date de sortie fixée au 17 juillet 2026.

Holland devrait tourner ses scènes autour de son travail sur « Avengers : Doomsday » dont le tournage commence au printemps, et sur un quatrième « Spider-Man » qui a apparemment été retardé.

Les détails de l’histoire du film de Nolan sont gardés secrets, bien que le nouveau rapport indique que le décor n’est pas actuel. Ce sera le premier travail de Holland avec Nolan.

Les théories vont des remakes de la série britannique « The Prisoner » et du film d’action des années 1980 « Blue Thunder » à un film d’espionnage qui pourrait être le plus proche d’un film de Nolan Bond.

Nolan produit aux côtés de sa partenaire de production et épouse Emma Thomas pour leur bannière Syncopy.

Source: THR