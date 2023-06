Tom Holland qualifie sa relation avec Zendaya de «sacrée» – Hollywood Life

Crédit d’image: obturateur

Tom Holland a fait vibrer les fans quand il a fait quelques rares commentaires sur sa romance brûlante avec Zendaya. Dans la foulée de leur rendez-vous à Las Vegas au Huissier concert, l’idole britannique, 27 ans, a parlé de sortir avec le gagnant d’un Emmy, 27 ans, lors de sa nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodien. « Notre relation est quelque chose dont nous sommes incroyablement protecteurs et que nous voulons garder aussi sacrée que possible », a-t-il expliqué. « Nous pensons que nous ne le devons à personne, c’est notre truc, et cela n’a rien à voir avec nos carrières. »

Le Inexploré La star était à New York pour la première mondiale de sa nouvelle série Apple TV + The Crowded Room au moment de l’interview et il a expliqué pourquoi Zendaya n’était pas en remorque. « Nous avons déjà participé à des événements ensemble, mais elle rend visite à sa grand-mère », a déclaré Tom. « Nous sommes deux personnes très occupées, et nous sommes à l’opposé du monde en ce moment, donc elle n’a pas pu venir. »

Le couple It a surtout gardé sa romance pour lui depuis sa première co-vedette dans le Homme araignée franchise ensemble en 2017. Le couple a évité d’ajouter de l’huile sur le feu pendant années. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils soient photographiés en train de s’embrasser à Los Angeles en juillet 2021, provoquant la panique des fans face à la preuve indéniable !

«Le truc, c’est que j’aime mon travail. J’aime mes amis. Je ne m’inquiète pas de ce que les gens pensent », a ajouté Tom. « La seule chose qui m’importe vraiment, c’est ce que je ressens. Et en ce moment, je me sens vraiment heureux et excité que les gens voient ce spectacle.

Même si La salle bondée spectacle, qui met également en vedette Emmy Rossum et Amanda Seyfried, a occupé la majeure partie de son temps au cours de la dernière année, il a admis qu’il avait pu continuer à pratiquer son passe-temps de golf. Athlète passionné, Tom a même essayé de faire en sorte que Zendaya fasse le lien avec lui. « Je lui ai donné quelques leçons », a déclaré Tom à propos du golf en couple. « Elle est très naturellement talentueuse, une vraie athlète, alors elle l’a compris très rapidement. »

Tom a également abordé ses problèmes de santé mentale, qu’il a révélés dans une vidéo publiée sur son Instagram le 13 août. « Je ne dirais pas que j’ai particulièrement des antécédents de problèmes de santé mentale », a commencé Tom. « J’ai juste l’impression d’être une jeune personne vivant dans un monde où l’on attend de nous que nous partagions chaque instant en ligne. Nous sommes sous la pression de l’opinion publique et des opinions d’autres personnes, et vous avez ces pressions pour respecter une certaine norme. Et c’est stressant. C’est dur. »

Quant à avoir un ami célèbre dans les tranchées, Tom a dit qu’il s’appuyait sur Zendaya Dune costar Timothée Chalamet. « Je l’admire », a déclaré Tom THR. « Je l’aime vraiment en tant qu’ami. Et c’est un bon allié à avoir dans une entreprise plutôt féroce.

