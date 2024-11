Tom Holland parle de surveiller Zendaya

Tom Holland et Zendaya ont commencé à sortir ensemble en 2021

Tom Holland a donné un aperçu rare sur la façon de garder une trace de Zendaya lorsqu’elle est absente.

La star de 28 ans a partagé qu’il se sentait protecteur envers sa bien-aimée Zendaya et qu’il recherchait parfois son nom sur Google pour s’assurer qu’elle allait bien.

Le Homme araignée l’acteur a dit à l’animateur de Au menu podcast, « La dernière chose que j’ai recherchée sur Google était en fait Zendaya, je ne suis pas sur [social media]et je le supprime lorsque je ne l’utilise pas.

« Donc, parfois, c’est plutôt une question d’anxiété, mais je vais vérifier si tout va bien et m’assurer que nous allons tous bien », a-t-il expliqué, ajoutant, alors je lui en donne juste un peu. Google et regarde [through] la nouvelle, et je me dis : « Elle va bien ». «

Holland a fait une démonstration pratique de son soin envers Zendaya lors de la soirée de lancement à New York de sa marque de boissons non alcoolisées Bero, le jeudi 24 octobre.

Un clip qui a fait le tour d’Internet montrait le Inexploré star escortant sa petite amie parmi les fans qui se pressent pour lui demander des autographes. On pouvait l’entendre dire « donnez-nous un peu d’espace » dans la vidéo virale.

Holland a fait preuve du même soin en quittant l’événement, et un autre clip le montrait faisant la place à Zendaya pour qu’il passe alors qu’ils se dirigeaient vers la voiture.

Les tourtereaux se sont liés pour la première fois après avoir travaillé ensemble sur le film de 2017 Spider-Man : Retrouvailles et aurait commencé à sortir ensemble en 2021.