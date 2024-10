Tom Holland jouera aux côtés de Matt Damon dans le prochain film de Christopher Nolan et jonglera avec Spider-Man 4 en 2025 | Hollywood

Tom Holland va connaître une année 2025 très chargée. Le journaliste hollywoodien, l’acteur a signé le prochain film de Christopher Nolan, dont il jonglera avec le tournage du très attendu Spider-Man 4. (Lire aussi – Tom Holland explique pourquoi il a laissé l’alcool derrière lui : « Lutter sans alcool… ») Tom Holland sera présent dans le prochain film de Christopher Nolan

Tom signe le prochain de Nolan

Cela marquera la première collaboration entre Tom et Christopher. Bien que les détails de son prochain réalisateur ne soient pas encore connus, il est fort probable qu’il n’ait pas de cadre contemporain. Cela se déroulera soit dans le passé comme son précédent film Oppenheimer (2023), soit dans le futur comme Interstellar (2014). Matt Damon, qui a travaillé avec Christopher dans les deux cas, a également rejoint son prochain.

Le prochain film de Christopher sera coproduit par lui et sa femme Emma Thomas, Syncopy Inc et Universal Pictures, alors que les deux maisons de production feront équipe après le blockbuster Oppenheimer, lauréat d’un Oscar l’année dernière. Avant Oppenheimer, Christopher a principalement collaboré avec Warner Bros avant d’avoir des retombées après la débâcle de Tenet (2020).

Warner Bros a ensuite produit la satire musicale Barbie de Greta Gerwig, qui s’est heurtée à Oppenheimer au box-office et l’a même surpassé à l’échelle mondiale. Warner Bros a offert à Christopher un chèque pour les frais auxquels il avait renoncé pour diriger Tenet pendant la pandémie. Même si Christopher a gracieusement accepté la rémunération tardive, il a quand même présenté son prochain projet à Warner Bros.

L’emploi du temps chargé de Tom

Tom n’a eu aucune sortie cette année. Sa dernière sortie était le thriller psychologique de Todd Graff, The Crowded Room, sur Apple TV l’année dernière. Il jonglera avec le tournage du prochain film de Christopher Nolan et de Spider-Man 4 en 2025. Tom incarne le super-héros depuis le blockbuster de 2016 des frères Russo, Captain America : Civil War. Il s’est glissé dans le poste de Peter Parker pour trois films autonomes et deux films Avengers. Spider-Man 4 sera dirigé par Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et de la Légende des Dix Anneaux.

Alors que la petite amie et co-star de Tom, Zendaya, sera occupée au tournage de Spider-Man 4 en 2025, elle ne reprendra son rôle de Chani dans le spectacle de science-fiction de Denis Villeneuve, Dune 3, qu’en 2026. Pendant ce temps, Tom est également susceptible de faire une apparition. dans le rôle de Spider-Man dans Avengers : Doomsday des frères Russo, qui sortira sur les parquets au printemps 2025.