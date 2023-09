Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Comme la plupart des Hollywoodiens, Tom Holland et Zendaya je me suis éclaté à celui de Beyoncé concert. Le couple a assisté au spectacle du 4 septembre au SoFi Stadium de Los Angeles et a dansé sur chaque chanson. Tom et Zendaya n’ont pas pu résister à l’envie de relever le défi « Mute » de Beyoncé pendant que la chanteuse interprétait sa chanson « Energy ».

@imshaybutter LA night 3 n’est pas venu jouer. J’ai également reçu une vidéo bombardée par le couple le plus mignon 😍 #Beyonce #BeyDay #renaissanceworldtour #Beyhive #Renaissance #hivemember #HappyBeyDay #Bey #ClubRenaissance #RenaissanceTour #renaissanceworldtour2023 #zendaya #tomholland #mutechallenge #LA #beydayshow ♬ son original – Toshe Phillips

Dans une vidéo postée par des spectateurs Toshe Phillips, Tom et Zendaya ont participé au défi pendant que Beyoncé chantait : « Regardez autour de vous tout le monde en mode muet. » Tom pointa son doigt vers la scène, tandis que Zendaya avait les mains sur la bouche. Le couple et le reste de la foule s’arrêtèrent et attendirent le signal de Bey. Lorsque le chanteur de 42 ans a recommencé à chanter, Tom et Zendaya ont commencé à sauter et à applaudir.

Le spectateur a écrit par-dessus la vidéo : « POV : tu veux juste [sic] enregistrez le défi muet et réalisez après coup qui vous a bombardé par la vidéo. Toshe a qualifié Tomdaya de « couple le plus mignon » dans sa légende.

Zendaya avait l’air chic dans un blazer surdimensionné argenté scintillant, un haut court et un short ample. Pendant ce temps, Tom a gardé les choses décontractées avec un t-shirt Beyoncé, une veste en cuir et un pantalon noir. Le couple a été aperçu en train de discuter avec Quinta Brunson et Ayo Edebiri pendant leur soirée en amoureux.

Ce n’est pas la première fois que Tom et Zendaya profitent de la tournée Renaissance de Beyoncé. Le couple a assisté au concert du chanteur « Halo » en Pologne en juin 2023.

Tom et Zendaya ont passé tout l’été ensemble. Au cours de leur voyage, ils ont fait un arrêt dans la ville natale de Zendaya, à Oakland, pour un événement scolaire spécial. En l’honneur du 27e anniversaire de Zendaya le 1er septembre, Tom a partagé une adorable photo de sa petite amie se préparant à faire de la plongée sous-marine.

Le couple, rencontré sur le tournage de Spider-Man : Retrouvailles, se fréquentent depuis 2021. Au départ, ils étaient extrêmement privés de leur relation et étaient rarement vus ensemble. Au cours de la dernière année, Tom et Zendaya ont été beaucoup plus ouverts sur leur amour du monde.

« J’ai réparé la porte de ma petite amie très tôt dans notre relation », a déclaré Tom. UNILAD dans une interview de juin 2023. «Je traînais chez elle et sa porte était cassée. Je me suis dit : « Je vais réparer cette porte pour toi. » Et maintenant nous sommes amoureux.