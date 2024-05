Tom Holland épate les foules plus que les critiques dans Roméo et Juliette

Journaliste du divertissement et des arts

L’enthousiasme « sans précédent » parmi les fans à l’extérieur du théâtre de Londres où la star de Spider-Man, Tom Holland, apparaît dans Roméo et Juliette n’a pas été tout à fait égalé par la réponse des critiques à l’intérieur.

D’autres critiques ont également eu du mal à s’exercer, décrivant le Roméo de Holland comme « bien », « parfaitement OK » et « parfaitement plausible ».

Ils étaient, dans l’ensemble, plus enthousiastes à l’égard de Francesca Amewudah-Rivers dans le rôle de Juliette, qui a été décrite par Andrzej Lukowski de Time Out comme « géniale ».

Time Out a attribué quatre étoiles à la pièce, affirmant que la production minimaliste du réalisateur Jamie Lloyd est « brillamment troublante » et « mise en scène comme une pièce radiophonique particulièrement élégante ».

Attribuant trois étoiles, le critique Clive Davis a déclaré que Holland était « calme, frais et sensible ».

Mais au final, la production de Lloyd « semblait parfois trop formelle » et laissait le public « plus perplexe que captivé », a-t-il déclaré.

Arifa Akbar du Guardian a également attribué trois étoiles et a déclaré que les deux stars principales sont « parfaitement interprétées, câblées avec une énergie d’adolescente maladroitement cool, elle un mélange d’innocence et d’acier streetwise, lui tremblant avec un sérieux aux paumes moites ».

David Benedict de Variété n’était pas très enthousiaste à l’idée d’une production qu’il qualifie de « farouchement dépouillé », dans laquelle « l’exubérance de l’amour et de la jeunesse manque totalement ».

Le drame et la plupart des personnages sont entravés par un rythme lent avec des pauses qui brisent le rythme et le sens du scénario, a déclaré Benedict. « L’exception à tout cela est Juliette…

« Mais Holland n’a pas sa présence immobile sur scène. Il est parfaitement plausible dans le rôle d’un Roméo amoureux, de plus en plus stressé et angoissé, mais il émeut plutôt qu’il ne suscite des émotions. »