Tom Holland dit qu’il est amoureux de Zendaya, a utilisé la menuiserie pour impressionner – Hollywood Life

Si vous ne pensiez pas à la relation entre Zendaya et Tom Holland pourrait être plus adorable, considérez ceci : Spider-Man : Pas de retour à la maison L’acteur de 27 ans vient de révéler comment il a utilisé la menuiserie pour l’impressionner. « J’ai réparé la porte de ma petite amie une fois très tôt dans notre relation », a-t-il déclaré lors d’une récente interview à la caméra avec Unilade. « Je traînais chez elle et sa porte a été cassée. J’étais comme, ‘Je vais réparer cette porte pour toi.’ Et maintenant, nous sommes amoureux.

La douce révélation est venue lorsque Tom a expliqué comment il avait acquis les compétences en menuiserie qui mèneraient finalement à l’une des romances les plus épiques d’Hollywood. « La menuiserie est quelque chose que j’apprécie vraiment », a-t-il déclaré, notant qu’il était « un charpentier formé d’une longue lignée de charpentiers ».

« J’adore ça », a-t-il poursuivi. « J’ai fait la table de cuisine de ma mère, j’ai fait le bureau de ma mère. J’ai construit tous les placards de ma chambre. J’ai construit un petit nichoir avec mon grand-père.

Et la compétence s’est avérée utile pour plus que simplement accrocher le cœur des actrices les plus célèbres de l’industrie. Il a admis qu’il s’était déjà retrouvé dans « une ornière » avec les auditions, et sa mère lui a suggéré d’apprendre la vocation pratique. « En gros, je suis entré dans cette ornière où je ne prenais pas les auditions au sérieux, et j’ai juste pensé, j’obtiendrai ce travail, j’obtiendrai ce travail. Et je ne l’ai pas fait. C’était un peu un coup de poing dans les dents », a-t-il déclaré. GQ lors d’un entretien en 2019. « Et ma mère a dit: » Écoute, tu n’as pas de travail, alors tu dois aller et avoir un plan B. Je t’ai réservé dans cette école de menuiserie à Cardiff. Cours de six semaines. Tu vas y aller, tu vas apprendre à être charpentier.' »

« J’ai adoré », a-t-il révélé, ajoutant qu’il avait appris à rénover une salle de bain et même à aménager un toit. Mais certainement, réparer la porte du futur Dune star, aujourd’hui âgée de 26 ans, l’a rendue encore plus intéressante. Tom et Zendaya se fréquentent depuis au moins 2021, lorsqu’ils ont été pris dans un baiser torride à Los Angeles.

