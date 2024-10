Tom Holland défend Zendaya contre une foule trop zélée dans une vidéo virale | Tom Holland, Zendaya | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Une vidéo de Tom Holland défendre Zendaya d’une foule trop zélée devient virale.

Jeudi soir (24 octobre), le couple à la mode s’est habillé en marron alors qu’il dînait ensemble à New York.

Cependant, une vidéo de la soirée montre que Tom et Zendaya été séparés par une foule de fans et de paparazzis qui envahissaient le Challengers actrice pour des autographes et des photos. Tom est salué comme un héros et un petit ami parfait pour sa réponse.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Le clip a été obtenu par E! Nouvelles. Dans celui-ci, Tom se fraye un chemin dans la foule en criant de manière audible « Non, non, non ».

Il a attrapé Zendayaet l’a aidée à sortir de la foule pour qu’ils puissent marcher ensemble côte à côte.

Les fans se sont précipités vers la section commentaires pour réagir à son comportement défensif.

« J’adore voir des garçons devenir des hommes », a écrit un fan, ajoutant : « Fier de lui ».

Un autre est intervenu en écrivant : « Honnêtement, c’était un AF sexy. Il a fermement communiqué qu’ils en faisaient trop et qu’ils l’envahissaient. Et ces situations peuvent vite tourner mal. Il a fait la bonne chose.

« Tu n’as même pas besoin d’un garde du corps quand tu as Tom« , a déclaré un autre tandis que quelqu’un d’autre l’appelait en plaisantant son personnage Marvel, Spider-Man.

« La façon dont il protège sa reine » dit quelqu’un. « Ils sont si mignons. »

En parlant de Spider-Man, nous avons reçu d’énormes nouvelles concernant un quatrième film dans Tomla franchise. Découvrez quand la première sera prévue et quoi TomJ’ai eu quelque chose à dire à ce sujet.

Découvrez la manière très douce dont Zendaya a également montré Tom j’adore cette semaine.