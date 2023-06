Les mots « Tom Holland » et « spoilers » peuvent immédiatement provoquer des ricanements illicites. Il existe des vidéos de compilation sur YouTube de la star de « Spider-Man » révélant accidentellement trop de choses sur l’univers cinématographique Marvel.

Ses dérapages et ses quasi-cadeaux sont devenus une blague courante parmi ses co-stars et cinéastes. L’acteur s’est retrouvé en territoire familier avec sa nouvelle série sinueuse et pleine de surprises « The Crowded Room », désormais diffusée sur Apple TV + – et dit en comparaison, garder le silence sur Marvel est un jeu d’enfant.

« Avec Marvel… tout tourne autour du méchant, du costume, des lieux, du résultat final. Il est relativement facile de garder ces choses secrètes », a déclaré Holland dans une récente interview. « Je sais que cela semble stupide venant de moi parce que je gâche tout, mais avec ‘The Crowded Room’, il y a tellement de rebondissements dans cette émission que les gens ne s’attendront pas. C’est vraiment un casse-tête. »

La série limitée se déroule dans les années 1970 à New York avec Holland dans le rôle de Danny, un jeune homme arrêté en lien avec un crime. Ses complices sont introuvables et un enquêteur chargé de l’affaire (joué par Amanda Seyfried) mène une série d’entretiens avec Danny pour reconstituer son implication.

Holland et Seyfried ont filmé leurs scènes – dans le désordre – « pendant près de trois semaines d’affilée » dans une salle d’interrogatoire.

« C’était parfois déroutant. J’avais besoin de savoir exactement où j’en étais dans le processus avec Danny, ce que nous savions ou ce que le public savait et ce que (le personnage de Seyfried) Rya savait », a-t-elle expliqué. « C’était délicat. »

Holland remercie Seyfried de l’avoir maintenu sur la bonne voie alors qu’ils « ont fait plus de 100 pages de dialogue à cette table dans cette pièce ».

« Amanda est tellement talentueuse, elle est tellement professionnelle. Elle est capable de garder la lumière quand il fait noir », a-t-il déclaré. « Il y a eu certains moments dans cette pièce où nous étions tous les deux en train de perdre la tête, scènes après scènes, scènes après scènes. Nous étions juste une super équipe.

Holland décrit le travail comme « le plus difficile » qu’il ait eu jusqu’à présent et dit à mi-chemin du tournage qu’il « comptait les jours que je pourrais prendre cette année et avoir du temps pour moi ».

« Danny est un personnage épuisant. Aller dans ces endroits tous les jours, se faire couper les cheveux, tourner dans les rues de New York, c’était dur. Ce n’était pas une émission facile à faire », mais dit que regarder le résultat final « était tellement gratifiant. Je suis heureux d’avoir creusé mes talons et d’être resté avec ça.

Il a également été co-producteur exécutif pour la première fois, ce qui l’a aidé à comprendre enfin ce que le travail implique.

« J’ai passé les 15 premières années de ma carrière sur le plateau à me dire : ‘Que font tous ces gens ? Ils sont tous assis là. Mais ayant été moi-même producteur maintenant, c’est l’une des choses les plus stressantes que j’aie jamais faites. Vous tournez dans une voiture et la voiture tombe en panne et tout d’un coup vous essayez de comprendre comment obtenir une nouvelle voiture ou comment transformer la scène en une scène de marche et tout ce genre de choses.

Depuis le début de sa carrière d’interprète à 11 ans dans « Billy Elliott the Musical », dans le West End de Londres, Holland dit que son éducation formelle a été « quelque peu inexistante » et qu’il apprécie donc les opportunités d’apprentissage qu’il obtient en travaillant.

Avec « The Crowded Room », Holland dit « J’ai beaucoup appris sur moi-même. J’ai découvert mes capacités en tant qu’acteur. J’ai appris des choses que je peux supporter. J’ai l’impression d’être beaucoup plus capable de faire face à l’adversité et de lutter contre les choses qui ne vont pas sur le plateau. J’ai beaucoup appris sur la santé mentale. J’ai beaucoup appris sur le pouvoir de l’esprit humain et sur les choses incroyables que nous pouvons faire pour nous protéger, guérir et survivre.

—Alicia Rancilio, Associated Press

