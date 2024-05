Tom Holland déçoit lors de son retour sur scène, mais une autre star est née

Il y a eu beaucoup de chaleur autour du nouveau quartier de Londres Roméo et Juliettece qui est compréhensible étant donné son duo avec le réalisateur Jamie Lloyd (Trahison, Une maison de poupée), connu pour son remodelage radical de classiques, généralement autour d’acteurs de premier plan, avec la jeune superstar mondiale Tom Holland. Ce dernier revient sur scène pour la première fois depuis Billy Elliot : la comédie musicale au tout début de sa carrière, son nom faisant vendre les billets en seulement deux heures.

Il est donc ironique qu’une chose qui manque à cette production elle-même soit la chaleur – une chaleur romantique, dramatique et tragique. Il y a beaucoup à saluer, mais il souffre d’une seule erreur stratégique de la part du réalisateur, celui de couper littéralement l’action, puisqu’une grande partie de celle-ci est jouée dans des chuchotements et des marmonnements ; même au micro, les acteurs sont parfois à peine audibles. Le résultat est que cette histoire de violentes rivalités familiales et d’amour courageux a été dépouillée de son enthousiasme, de son danger et de sa romance, l’urgence étant remplacée par une mélancolie omniprésente.

À première vue, de la musique de club hardcore retentissant sur une scène nue qui n’a que de simples garnitures monochromes ; des acteurs vêtus de vêtements uniformément noirs (t-shirts, sweats à capuche, bottes) ; et la présence de pieds de microphone — il semble que cela suivra le même chemin que le formidable Cyrano de Bergerac: contemporain, jeune, dynamique. Cette pièce, cependant, présentait Cyrano de James McAvoy comme un maître de la bataille du rap ; une fois celui-ci lancé, les beats remplacés par un bourdonnement industriel, le tempo et la température sont tout à fait différents.

La plus grande victime de cette approche est le virage des étoiles. Pour l’essentiel, le Roméo de Holland est un homme sobre, en larmes, vulnérable et décevant ; il est difficile de voir pourquoi Juliette ferait autant d’efforts pour lui. Lorsque le garçon explose – littéralement quelques instants d’excitation criante – il se sent forcé. Bien que Holland puisse montrer sa douceur de chiot et son physique de Spiderman poli, il a sûrement un meilleur Roméo en lui que celui-ci.

En revanche, cela mérite d’être une star pour Francesca Amewudah-Rivers, qui a triomphé du torrent d’abus racistes en ligne qu’elle a reçu lors de son casting. L’actrice, surtout connue au Royaume-Uni pour son travail télévisuel comprenant Mauvaise éducationmais avec le théâtre shakespearien devient Macbeth et Othello, est magnifique, sa Juliette est le pouls pointu, conscient d’elle-même et farouchement indépendant de la production.

Alors que les autres acteurs (et leurs personnages) sont diminués par les passages plus graves de Lloyd, Amewudah-Rivers parvient toujours à s’élever au-dessus, avec un décibel d’émotion en plus, qu’il s’agisse de querelle, de blasphème ou d’espièglerie. Sa Juliette commande totalement Roméo, tandis que les scènes entre Juliette et son père, Capulet (Tomiwa Edun) – le couple en désaccord furieux à cause de sa résistance au mariage qu’il a arrangé pour elle – sont brutales et convaincantes.

Aux côtés d’Edun, il y a aussi un excellent soutien de Freema Agyeman en tant qu’infirmière, d’abord merveilleusement drôle (et délivrant une partie de la verve purement shakespearienne qui manque autour d’elle) puis offrant la propre tragédie du personnage alors qu’elle conseille sa charge contre son cœur ; et le frère de Michael Balogun, qui prête son Deus Ex machina plus que la substance habituelle.

Il est impossible pour Lloyd de proposer une production ennuyeuse. La belle esthétique minimale est élaborée et renforcée par la présence de deux caméramans, dont les images en direct sont projetées sur un écran qui domine l’arrière de la scène. Parfois, ils suivent les acteurs dans leurs déplacements dans les entrailles du théâtre, et à un moment ils rattrapent Roméo qui fume une cigarette sur le toit ; mais ils sont plus révélateurs lorsqu’ils proposent des gros plans grand écran qui sont vraiment éclatants – en particulier lorsque tout le monde dans la salle peut voir les larmes de colère et de consternation couler sur les joues d’Amewudah-Rivers, ou lorsqu’elle déclare : « Si tout le reste échoue, j’ai encore le pouvoir de mourir.

Alors que l’utilisation de caméras devient courante, une tactique plus originale consiste ici à supprimer tous les éléments clés des scènes emblématiques de la pièce : le balcon de la scène de cour ; les épées du combat fatidique entre Tibald et Mercutio (tout ce que nous devons savoir transmis avec une alerte de saut très efficace) ; le poison et le poignard lors de la rencontre finale et tragique. Sans les accessoires et l’action physique liée à leur utilisation, l’accent est mis sur les émotions en jeu, et tant mieux.

Lieu : Duke of York’s Theatre, Londres

Acteurs : Tom Holland. Francesca Amewudah-Rivers, Freema Agyeman, Michael Balogun, Tomiwa Edun, Daniel Quinn-Toye, Ray Sesay, Nima Taleghani, Joshua-Alexander Williams.

Dramaturge : William Shakespeare

Réalisateur : Jamie Lloyd

Scénographie et costumes : Soutra Gilmour

Concepteur lumière : Jon Clark

Musique : Michael « Mikey J » Asante

Concepteurs sonores : Ben et Max Ringham

Concepteurs vidéo et directeurs de la photographie : Nathan Amzi et Joe Ransom

Éditeur de texte : Nima Taleghani

Présenté par la société Jamie Lloyd

