Tom Holland capture les cœurs avec un geste « romantique »

Tom Holland intervient pour défendre Zendaya des paparazzi

Tom Holland a conquis les cœurs avec son nouveau geste audacieux en sautant pour défendre sa petite amie Zendaya de la mer des paparazzi.

Homme araignée L’acteur, qui prépare actuellement la sortie du quatrième opus de la franchise aux côtés de sa co-star et petite amie de longue date, n’a pas hésité à accomplir son devoir héroïque lors de l’événement de lancement de sa marque de bière sans alcool, BERO.

Le joueur de 28 ans a défendu le Dune actrice après l’avoir repérée entourée de paparazzi à New York.

Holland a été entendu dire « non, non, non » alors qu’il se frayait un chemin à travers la foule pour protéger l’amour de sa vie de l’attention indésirable des médias.

Il s’est exclamé: « Sortez de ce putain de chemin. »

Dans une tournure surprenante des événements, il a attrapé la main de Zendaya et l’a respectueusement escortée jusqu’à la salle, incitant l’actrice à sourire face à son geste romantique.

De plus, les deux hommes ont fait tourner les têtes avec leurs tenues bordeaux assorties alors qu’ils arrivaient pour l’événement de lancement de l’acteur.

Divertissement ce soir a documenté son combat avec les photographes et vidéastes alors qu’il tenait bon.

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de se réjouir du geste réfléchi de l’acteur, se précipitant vers la section des commentaires pour faire l’éloge de Tom.

Un fan a commenté : « C’est lui qui tend sa main en arrière puis se rend compte qu’elle ne la tient pas parce qu’elle a envahi des tests et revient pour corriger cela. IL FR NE JOUE PAS SUR ELLE. »

Un autre est intervenu, ajoutant : « Non seulement il est son petit ami, mais il est aussi son garde du corps. J’adore çatttttt. »

Un troisième s’est enthousiasmé : « Bro est ce que tout homme devrait être lorsqu’il s’agit de protéger le sien. »

Sur le plan professionnel, le duo se prépare pour son prochain film Spider-Man 4dont la sortie est prévue pour mai 2026.