L’acteur anglais Tom Holland, qui est un fan du club londonien Tottenham Hotspurs, a courtisé la colère des autres fans des Spurs à la suite d’une interview dans laquelle il a suggéré au capitaine du club et joueur vedette Harry Kane et Hueng Min-Son de rejoindre les géants espagnols du Real Madrid en afin de gagner des trophées et de réaliser leur potentiel.

Dans un clip vidéo partagé en ligne, Holland est aperçu en train de déclarer: «Être un fan de Tottenham, c’est un peu comme être dans The Crowded Room. Cela m’a appris la résilience. »

« Tottenham n’a jamais rien gagné et les soutenir est incroyablement difficile », a-t-il ajouté.

Il a ensuite établi des similitudes entre son travail et la fortune du club londonien.

« Ce n’est un secret pour personne que mon émission a été si horriblement critiquée, mais je suis ici pour promouvoir l’émission et je suis toujours là, donc je suis très résilient. »

Lorsqu’on lui a demandé quel serait son message au capitaine de longue date du club Kane, le comédien britannique a déclaré: «Je dirais d’aller au Real Madrid. Allez et soyez le meilleur footballeur du monde que vous méritez d’être. »

Il a ajouté que la sensation sud-coréenne Son était son joueur préféré et il a suggéré au joueur de 30 ans de suivre le skipper en Espagne.

« Je dirais d’aller avec lui. Aller ensemble! Allez gagner la Ligue des champions ensemble, s’il vous plaît ! », a déclaré Holland.

Kane et Son ont été la lumière brillante dans la configuration des SPurs, offrant aux fans deux joueurs incroyables derrière lesquels se rallier malgré leurs années sans trophée. Et les fans des Spurs ont été naturellement irrités par les remarques de Holland, aussi joviales qu’elles aient pu être.

Un fan a fait part de ses sentiments avec un Tweet qui disait : « Les remarques de Tom Holland m’ont ennuyé, non pas parce qu’il a dit qu’Harry devrait partir, mais parce que je déteste quand nos propres fans se nourrissent de ces récits stupides. Il y a près de 2000 clubs dans notre pyramide et parmi eux peut-être 5 ou 6 ont des choses meilleures que nous. Avoir un peu de recul »

Tottenham a lutté vers les phases finales de la saison passée malgré un bon départ d’Antonio Conte, qui a quitté le club dans des conditions plutôt désagréables à la suite d’une diatribe publique sur la mentalité qui a empêché le club de décrocher des titres au fil des ans.

L’équipe londonienne a nommé le manager australien Ange Postecoglou pour prendre les rênes de la prochaine campagne et espère une amélioration constante dans sa quête de titres.