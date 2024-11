Tom Holland admet avoir recherché sa petite amie Zendaya sur Google à cause de son « anxiété »

Tom Holland a révélé qu’il consulte parfois Google pour s’assurer que sa petite amie, Zendaya, va bien à cause de son « anxiété ».

La star de « Spider-Man: Homecoming » a parlé franchement de son attitude protectrice envers l’actrice lors d’une apparition sur le podcast « On the Menu » de Samah Dada jeudi.

« Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je supprime [the apps] quand je n’utilise pas [them]», a-t-il déclaré. « Alors parfois, c’est plutôt une question d’anxiété, mais je vais vérifier si tout va bien et m’assurer que nous allons tous bien. »

Tom Holland a avoué avoir recherché sa petite amie Zendaya sur Google pour vérifier si elle allait bien lors d’une apparition sur le podcast « On the Menu » de Samah Dada. YouTube/Samah Dada

« Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je supprime [the apps] quand je n’utilise pas [them] », a déclaré la star de « Spider-Man: Homecoming ». Images du GC

« Alors je lui donne juste un peu de Google, regarde [through] la nouvelle, et je me dis : « Elle va bien. Nous allons bien », a ajouté Holland, 28 ans.

L’acteur anglais est notoirement protecteur envers Zendaya, 28 ans, et l’a récemment protégée des paparazzis alors qu’elle dînait à New York le week-end dernier.

Une vidéo obtenue par TMZ montrait la star de « Avengers : Infinity War » déplaçant poliment un photographe pour faire de la place à l’actrice de « Euphoria » alors qu’ils quittaient l’hôtel Nine Orchard.

L’acteur anglais a poursuivi en expliquant que cette habitude est « un peu une question d’anxiété ». Images du GC

« Alors je lui donne juste un peu de Google, regarde [through] la nouvelle, et je me dis : « Elle va bien. Nous allons bien », a-t-il ajouté. TheImageDirect.com

Le couple est ensuite reparti en se tenant la main.

Cette même nuit, un extrait de médias sociaux a également montré Holland repoussant les gens après que Zendaya, qui s’était arrêté pour signer des autographes, ait été entouré de fans excités.

Il a ensuite été vu en train d’éloigner l’étoile « Dune » de la foule.

Holland, photographié avec Zendaya en octobre, est connu pour être protecteur envers l’actrice. Rommel Demano/BFA.com

Le week-end dernier, il a poussé les gens à l’écart après que la star de « Euphoria » ait été envahie par une foule à New York. Images du GC

Le couple portait des tenues marron pour la sortie à New York, la star des « Challengers » portant une robe en cuir Louis Vuitton et Holland portant un t-shirt et un pantalon habillé.

Le fondateur de Bero et l’ancien élève de Disney Channel ont eu une première relation amoureuse en juillet 2021 lorsqu’ils ont été photographiés en train de s’embrasser à Los Angeles.

Ils se sont rencontrés sur le tournage de la franchise « Spider-Man ».

Le couple se fréquente depuis 2021. REUTERS

Ils se sont rencontrés sur le tournage de « Spider-Man : Homecoming », sorti en 2017.

Holland et Zendaya sont connus pour garder secrets les détails de leur romance, mais ils se font souvent de doux cris en public.

En 2021, la star d’Uncharted a déclaré à l’Associated Press que sa petite amie lui offrait une « compagnie » et une « épaule sur laquelle pleurer » au milieu de leur renommée fulgurante.

L’année suivante, Zendaya a fait l’éloge de Entertainment Tonight sur le fait d’avoir « le soutien et l’amour » de Holland pour garder les pieds sur terre.