Tom Holland a joué le rôle d’agent de sécurité de Zendaya lorsqu’elle a été encerclée par des paparazzi

Tom Holland n’est pas seulement le partenaire de Zendaya devenu petit-ami, il est aussi son garde du corps.

Le 24 octobre, l’acteur de 28 ans a été contraint d’intervenir lorsque le Euphorie La star a été envahie par les paparazzi… du moins c’est à cela que cela ressemble dans plusieurs vidéos actuellement virales sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo partagée par le photographe Jackson Lee, Holland semble marcher devant Zendaya avant de se retourner et de pousser physiquement une foule de photographes qui l’entouraient pendant qu’elle signait des autographes pour les fans.

« Quel gentleman », Lee a légendé la vidéoun sentiment avec lequel de nombreux commentateurs étaient d’accord. « Qui a besoin de gardes du corps lorsque vous sortez avec Spiderman », a commenté un utilisateur. Un autre a noté que Lee faisait techniquement partie du « trésor ».

Dans une vidéo séparée qui devient virale Tik Tokon pouvait même entendre un photographe dire à l’acteur : « C’est bon, Tom », alors qu’il escortait son partenaire hors de la mêlée. Est-ce que c’est ?! Comme l’a écrit un commentateur : « Je me sentais super claustrophobe rien qu’en regardant ça. Il a probablement ressenti une panique et une anxiété extrêmes à ce moment-là. Pendant ce temps, Zendaya semble imperturbable, comme toujours, semblant exprimer sa propre assurance à Holland alors que son agent de sécurité rémunéré tente de contrôler la situation.