Tom Hiddleston est ravi que « Loki » de Marvel aborde la fluidité des genres | Nouvelles des gens

Londres : l’acteur de « Loki », Tom Hiddleston, a déclaré qu’il se félicitait de la décision de Marvel Studios d’aborder la fluidité du genre du méchant populaire dans une nouvelle série en streaming Disney + qui débutera mercredi.

Lors d’une projection à Londres mardi, Hiddleston a noté que Loki avait été dépeint comme fluide de genre dans les bandes dessinées Marvel ainsi que dans la mythologie nordique, d’où le personnage est originaire.

Dimanche, Walt Disney Co a publié un clip de la nouvelle série et a brièvement montré un dossier de prisonnier qui répertoriait le sexe de Loki comme « fluide ».

« Ça a toujours été là », a déclaré Hiddleston dans une interview lors de la projection. « Loki en tant que personnage a eu une identité si large et si vaste. Il a toujours été un personnage que vous ne pourriez jamais mettre dans une boîte, vous ne pourriez jamais cerner. »

« J’étais vraiment content que nous ayons pu aborder cela dans la série », a ajouté l’acteur britannique.

Hiddleston a joué Loki, le dieu du mal, depuis son apparition dans le film « Thor » de 2010.

La nouvelle série de six épisodes se déroule après les événements décrits dans le film 2019 « Avengers: Endgame ». Il rattrape Loki juste après la bataille de New York lorsqu’il s’échappe de la garde des Avengers et vole une pierre de temps connue sous le nom de Tesseract.

Un groupe connu sous le nom de Time Variance Authority (TVA), qui maintient les événements de divers univers dans le bon ordre, place Loki en état d’arrestation pour avoir abusé du voyage dans le temps et il est dépouillé de ses pouvoirs de changement de forme.

« Vous prenez Loki, qui semble toujours avoir le contrôle, et vous le mettez dans un environnement où il n’a aucun contrôle, aucun pouvoir, aucune puissance », a déclaré Hiddleston dans une interview plus tôt cette semaine.

Owen Wilson joue le rôle de l’agent de TVA Mobius M. Mobius, qui demande l’aide de Loki pour trouver un tueur qui perturbe la chronologie. Wilson a déclaré qu’il n’avait pas regardé beaucoup de films Marvel et s’était appuyé sur « Loki Lectures » de Hiddleston pour l’aider à comprendre le personnage.

« Une grande partie de la façon dont nous nous jouons les uns les autres a commencé en quelque sorte à parler de choses à ces débuts », a déclaré Wilson.