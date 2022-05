Tom Harrison quitte son poste de PDG de l’English Cricket Board; Clare Connor assure l’intérim | Nouvelles du cricket

Tom Harrison quitte ses fonctions de PDG de la BCE, Clare Connor prenant la relève par intérim

Tom Harrison quitte son poste de PDG de la BCE, avec Clare Connor pour prendre la relève à titre intérimaire.

Harrison, qui a joué au cricket professionnellement avec le Northamptonshire et le Derbyshire, est devenu le PDG de la BCE en janvier 2015, après avoir été responsable du marketing entre 2003 et 2006.

Harrison partira en juin, avec le directeur général du cricket féminin Connor prenant la relève par intérim pendant qu’un successeur à long terme est recruté.

La nouvelle est le dernier exemple de flux à la BCE, qui n’a toujours pas de président permanent après la démission d’Ian Watmore en octobre dernier, après une refonte qui a vu le directeur masculin du cricket Ashley Giles, l’entraîneur-chef Chris Silverwood et le capitaine de test Joe Root tous remplacés. depuis le début de l’année.

Harrison a supervisé la réponse de la BCE à la pandémie de coronavirus, bien qu’une partie de la bonne volonté qu’il a gagnée pour sa gestion de cette période turbulente et sa propre décision de prendre une réduction de salaire volontaire se soit dissipée lorsqu’il a accepté un gros bonus plus tôt cette année.

Brendon McCullum a été nommé nouvel entraîneur-chef de l’équipe masculine de test d’Angleterre

Lui et un groupe de cadres supérieurs ont partagé un pot d’une valeur d’environ 2,1 millions de livres sterling sur la base d’un plan d’incitation à long terme, suscitant des critiques en raison des 62 licenciements effectués par l’organe directeur à la suite de Covid-19.

L’année dernière a également vu un scandale raciste dans le Yorkshire en plus de la défaite des Ashes, ainsi qu’une défaite 1-0 en série de tests contre les Antilles en mars.

L’Angleterre en avait perdu 10 et remporté un seul de ses 14 matchs de test précédents sous Silverwood, échouant à en dépasser 300 une seule fois au cours d’une sombre campagne Ashes.

Brendon McCullum a depuis été nommé nouvel entraîneur-chef de l’équipe masculine de test d’Angleterre, les rôles d’entraîneur-chef du ballon rouge et blanc étant répartis sous le nouveau directeur général du cricket masculin d’Angleterre, Rob Key.

Harrison: J’ai donné tout ce que je pouvais dans les moments difficiles

Harrison a déclaré: “Ce fut un immense honneur d’être PDG de la BCE au cours des sept dernières années.

“Le cricket est une force extraordinaire pour le bien dans le monde et mon objectif a été de rendre le jeu plus grand et de faire en sorte que plus de personnes et plus de communautés en Angleterre et au Pays de Galles sentent qu’elles ont leur place dans ce sport.

“La santé à long terme du cricket dépend de sa capacité à se développer, à rester pertinente et à être plus inclusive dans un monde en constante évolution.

“Les deux dernières années ont été incroyablement difficiles, mais nous nous sommes unis pour traverser la pandémie, surmonter la plus grande crise financière du cricket et nous nous sommes engagés à lutter contre la discrimination et à poursuivre notre chemin pour devenir le sport inclusif et accueillant que nous nous efforçons d’être.

“J’ai tout mis dans ce rôle, mais je pense que le moment est venu d’apporter une nouvelle énergie pour poursuivre ce travail.”