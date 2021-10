Tom Hardy’s Kids : tout savoir sur les 3 enfants de la star de « Venom »

Tom Hardy est papa de trois enfants avec sa femme Charlotte Riley et son ex-petite amie Rachael Speed. Découvrez les enfants de l’acteur de « Venom ».

Tom Hardy est un acteur et producteur anglais surtout connu pour ses rôles dans Peaky Blinders, Venom, et plus. Ce qui n’est peut-être pas de notoriété publique, c’est le fait que la star notoirement privée, 44 ans, est également père de trois enfants. Il partage son aîné Louis Thomas Hardy, 13 ans, avec ex Rachael Vitesse, et deux jeunes enfants – dont il n’a jamais publiquement confirmé les noms et les genres ! – avec sa femme Charlotte Riley.

Le couple, qui s’est marié en 2014 après s’être rencontré sur le tournage d’une adaptation télévisée de 2009 de Les Hauts de Hurlevent, parlent rarement de leurs enfants en public. Une grande partie des connaissances entourant les enfants de l’acteur sont fortement basées sur des rapports. Vous trouverez ci-dessous ce que nous avons pu recueillir sur les trois enfants de Tom.

Louis Thomas Hardy

L’aîné des enfants de Tom, Louis, est né en 2008. L’acteur partage l’enfant de 13 ans avec son ex-petite amie Rachael, directrice de casting. Le duo se serait rencontré sur le tournage de la mini-série historique de Tom en 2005 La reine vierge en 2005, mais se séparent en 2009 après avoir accueilli leur fils l’année précédente. Dans une interview avec Divertissement ce soir en 2018, Tom a révélé que son fils avait joué un rôle central dans son processus de préparation pour son rôle d’anti-héros Venom.

« Il était à peu près au volant pendant la majeure partie, et je l’ai utilisé comme mon assistant d’anthologie et de mythologie », a déclaré Tom. «Il m’a dit ce que je faisais de mal et que je faisais plus de choses de mal que de bien parce que les enfants sont profondément honnêtes. Il était mon petit guide spirituel dans cet aspect. Donc en ce qui me concerne, j’ai passé son [test], et c’est le mieux que je puisse faire.

Bébé Fille Hardy

Tom et Charlotte ont accueilli leur premier enfant ensemble en 2015. Le couple privé n’a pas confirmé publiquement le nom et le sexe de l’enfant de 5 ans, mais divers médias ont rapporté que le couple avait accueilli une petite fille. Dans une interview avec Écuyer en mai 2016, Tom a parlé de son premier enfant, révélant que les premiers jours de la vie de son nouveau-né avaient été difficiles dans son emploi du temps. « Si quelqu’un d’autre vous faisait ça, vous les feriez emprisonner à La Haye pour crimes de guerre », a-t-il plaisanté à propos de la privation de sommeil.

Bébé Garçon Hardy

Tom et Charlotte ont accueilli leur deuxième enfant ensemble en 2019. Comme ce fut le cas pour leur premier enfant, le couple n’a jamais confirmé publiquement le nom ou le sexe du bébé, mais divers médias ont rapporté que le duo avait accueilli un petit garçon. Le soleil rapporté à l’époque que Tom et Charlotte ont nommé le petit garçon Forêt après Tom Hanks‘ Forrest Gump personnage du film de 1994. Une source a déclaré au média que le petit garçon ressemblait au portrait craché de son père. « Le couple est aux anges avec le nouvel ajout à la famille », a déclaré la source. « Des amis disent déjà que le petit garçon ressemble exactement à Tom. »

L’acteur est peut-être discret en ce qui concerne les détails de ses trois enfants, mais il est clair que c’est un père aimant. Lors d’un récent entretien avec Esquire Royaume-Uni en août 2021, Tom a réfléchi à la façon dont la pandémie de COVID-19 avait modifié ses priorités, expliquant que ses enfants restent plus son attention ces jours-ci. « Je pense qu’il y a moins de raisons de travailler, en fin de compte, parce que la motivation de la vie est d’être avec les enfants et d’être en forme et en bonne santé et de bien manger et ainsi de suite », a-t-il déclaré. « Si vous avez un toit au-dessus de votre tête et un lit sous vous et de la nourriture dans le réfrigérateur, combien est-ce suffisant ? Parce que ce n’est pas une répétition générale, la vie, n’est-ce pas ? Il sort en direct. C’est une fois.