Tom Hardy s’est faufilé dans un tournoi de jiu-jitsu et a battu tout le monde

L’acteur acclamé par la critique Tom Hardy a choqué Internet après s’être faufilé dans une compétition d’arts martiaux et avoir battu tous ses adversaires au cours du week-end.

Selon Le gardien. La compétition a été organisée par les Ultimate Martial Arts Championships à Milton Keynes, à environ 90 minutes au nord de Londres.

Hardy a surpris les participants avec son entrée et a remporté la compétition en battant tous ses adversaires. Un porte-parole du tournoi a fait l’éloge de l’acteur de “Dark Knight Rises”, le qualifiant de “gars vraiment sympa”.

Les images de la performance du week-end de Hardy sont devenues virales sur les réseaux sociaux, le montrant vêtu d’un gi bleu avec une barbe grise inégale.

Le mois dernier, Hardy a concouru et a également remporté le championnat REORG Open Jujitsu, qui a aidé à collecter des fonds caritatifs pour les anciens combattants et les travailleurs des services d’urgence.

“Tout le monde l’a reconnu, mais il était très humble et était heureux de prendre du temps pour que les gens prennent des photos avec lui”, a déclaré le porte-parole du tournoi au Guardian. “Ce fut un réel plaisir de le voir participer à notre événement.”

Danny Appleby, qui a concouru et perdu contre Hardy, n’avait que des éloges pour la célébrité, le qualifiant de concurrent coriace.

“J’étais sous le choc”, a déclaré Appleby aux médias. “[Hardy] a dit: “Oublie juste que c’est moi et fais ce que tu ferais normalement.””

“J’ai fait environ six tournois et j’ai été sur le podium dans chacun d’eux. Mais c’est probablement le compétiteur le plus coriace que j’ai eu – il a certainement été à la hauteur de son personnage de Bane. C’est sûr”, a-t-il ajouté.

