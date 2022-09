Tom Hardy explique sa victoire surprise à la compétition de jiu-jitsu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Hardy a révélé pourquoi il avait secrètement participé à un tournoi de jiu-jitsu dans lequel il avait triomphé la semaine dernière.

L’acteur acclamé par la critique a partagé sa raison via Instagram mercredi, affirmant qu’il ne concourait pas seulement pour lui-même. Selon The Guardian, Hardy a participé au championnat brésilien de Jiu-Jitsu Open 2022 en utilisant son prénom “Edward” plutôt que son nom de scène bien connu.

La star a participé au championnat, organisé au Royaume-Uni, pour une organisation caritative mondiale à but non lucratif qui aide les anciens combattants et les premiers intervenants.

“La dépendance est une chose difficile et complexe à gérer, tout comme la santé mentale”, a déclaré Hardy sur les réseaux sociaux. “Des sujets à la fois profondément personnels pour moi et extrêmement chers à mon cœur.”

“C’est un honneur de pouvoir représenter l’organisme de bienfaisance et mon équipe REORG et l’excellent travail qu’ils accomplissent pour soutenir la santé mentale et le bien-être des anciens combattants, des militaires et des premiers intervenants grâce aux bienfaits thérapeutiques du Jiu Jitsu et de l’entraînement physique, ” il ajouta.

Le mois dernier, Hardy a également remporté un autre titre au championnat REORG Open Jiu-Jitsu pour aider à collecter des fonds pour les vétérans aux prises avec le SSPT et d’autres problèmes de santé mentale. La star de “Mad Max” serait administrateur de l’association à but non lucratif.

“Tout le monde l’a reconnu, mais il était très humble et était heureux de prendre du temps pour que les gens prennent des photos avec lui”, a déclaré le porte-parole du tournoi au Guardian. “Ce fut un réel plaisir de le voir participer à notre événement.”

Hardy a déclaré que le sport lui avait été bénéfique sur le plan personnel en lui permettant de développer “un sens plus profond de la résilience intérieure”. L’homme de 45 ans a lutté contre la dépendance dans le passé.

“Un entraînement simple, pour moi (en tant que passe-temps et amour privé) a été fondamentalement essentiel pour développer davantage un sens plus profond de résilience intérieure, de calme et de bien-être”, a déclaré Hardy à ses abonnés Instagram. “Je ne peux pas souligner l’importance que cela a eu et l’impact sur ma vie et mes coéquipiers.”