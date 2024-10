Tom Hardy et Kelly Marcel parlent franchement de la fin des films « Venom »

Tom Hardy et Kelly Marcel ont collaboré aux scénarios des deux derniers films « Venom »

Tom Hardy et Kelly Marcel ont toujours su combien de temps ils passaient ensemble Venin.

Avant la sortie de Venom : La Dernière Danse, Hardy, 47 ans, et le réalisateur-scénariste, 50 ans, ont admis qu’ils savaient que le troisième opus serait le dernier de la franchise.

« Nous savions que ce serait trois », a déclaré Marcel Personnes. « Nous savions que c’était une trilogie et nous savions que cela se terminerait ainsi dès le début. »

Venom est sorti en 2018 et suit le personnage de bandes dessinées Marvel Eddie Brock, un journaliste d’investigation qui devient l’hôte d’un extraterrestre symbiote, Venom, qui envisage de sauver la Terre d’une attaque de sa propre espèce.

Marcel a écrit les trois films et a assumé la présidence du réalisateur pour le dernier opus, tandis que le Peaky Blinders l’acteur a co-écrit les deux derniers.

« J’ai joué sur les deux premiers films et j’avais l’impression que nous savions que c’était le troisième et dernier, et que celui-ci allait être à la fois génial mais aussi émouvant », a partagé Marcel.

Elle a ajouté : « J’ai l’impression que Tom et moi, après avoir passé la majeure partie de sept ans à travailler sur ce film, voulions vraiment ramener celui-ci à la maison du début à la ligne d’arrivée. C’était le bon moment pour intensifier et le bon film. pour le faire avec. »

Tom Hardy a accepté, disant « 100 pour cent ».