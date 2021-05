Tom Hardy, alias Eddie Brock, affronte Carnage dans la franchise Marvel

La bande-annonce très attendue de «Venom: Let there be Carnage» a été dévoilée par Sony Pictures Entertainment. Selon la bande-annonce, le film sortira en septembre dans les « cinémas uniquement ».

La bande-annonce montre la relation de copain entre Eddie Brock – joué par l’acteur Tom Hardy – et le symbiote extraterrestre qui a repris son corps dans la première partie du film. L’acteur qui a impressionné tout le monde en 2018 en tant que Venom, revient sur grand écran comme l’un des personnages les plus grands et les plus complexes de Marvel. La bande-annonce montre également la transformation de Cletus Kasady en Carnage.

Dans la bande-annonce, Eddie Brock de Tom Hardy se bat contre Carnage, joué par Woody Harrelson. Le premier film a été un énorme succès pour le studio qui a rapporté 855 millions de dollars (62,7 milliards de roupies) dans le monde. Carnage a été taquiné dans le générique de fin du film original.

Regardez le trailr ici:

Alors que le premier film a été réalisé par Ruben Fleischer, Venom 2 sera réalisé par Andy Serkis. Il mettra également en vedette Michele Williams, Naomie Harris et Woody Harrelson, qui joueront l’un des méchants les plus redoutés de l’univers Marvel – Cletus Kasady, alias Carnage.

Commentant les critiques négatives que le premier film a reçues, Fleischer dans une interaction avec Reddit, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il changerait à propos du film, a hypothétiquement déclaré: «Si quoi que ce soit, j’aurais changé la réaction des critiques. J’étais vraiment déçu que les gens n’aiment pas ça parce que c’est un film qui plaît à tous et je ne sais pas s’il y a eu juste un retour de flamme contre Sony ou si les gens adorent simplement Marvel. Mais j’ai été vraiment surpris que les critiques [were gunning for it] parce que le public a vraiment apprécié le film. Et tant de gens qui l’ont vu ont juste apprécié que c’était un film de super-héros amusant. J’ai donc été un peu surpris. Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient », a-t-il déclaré.

Venom 2 fait partie des films Marvel de Sony, qui comprend également un prochain long métrage Morbius avec Jared Leto.