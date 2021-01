Tom Hanks a complètement transformé son apparence en devenant chauve pour un nouveau rôle au cinéma.

L’acteur hollywoodien, 64 ans, s’est rasé les cheveux et porte maintenant une tête chauve – et il n’est pas trop content de son nouveau look.

Il a fait le changement pour son rôle dans le prochain biopic de Baz Luhrmann sur Elvis Presley.

Tom avait tourné le nouveau film en Australie plus tôt cette année, mais la production a été arrêtée après que l’acteur et sa femme, Rita Wilson, aient contracté le COVID-19.

Il incarne le manager du King, le colonel Tom Parker, qui a secoué une tête chauve tout au long de la carrière légendaire du chanteur.







Maintenant, Tom a enfin dévoilé ce qu’il appelle son nouveau look « horrible » lors d’une apparition au Graham Norton Show.

L’acteur de Forrest Gump a enlevé le chapeau qu’il portait pour montrer sa tête chauve – à la grande surprise de ses fans.

«Laissez-moi vous montrer l’horrible coupe de cheveux que je dois avoir pour jouer le colonel Tom Parker», dit-il.







Il a ensuite rapidement remis le chapeau noir avant de plaisanter: « J’ai juste fait peur aux enfants, je veux m’excuser. »

Tom a continué à se moquer de l’hôte Graham.

Il se moqua: «Ce que je voulais vraiment faire, c’était juste avoir une petite touffe de cheveux ici, puis une grosse, grosse barbe.







« Mais alors tout le monde penserait que je suis Graham Norton! »

L’apparition de Tom dans l’émission de chat très appréciée de BBC One a pris la forme d’un appel vidéo pour promouvoir son nouveau film Netflix News of the World.