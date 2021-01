Tom Hanks a salué la nouvelle ère sous la présidence de Joe Biden en déclarant que « le rêve de l’Amérique n’a pas de limite » après quelques années mouvementées.

La légende hollywoodienne de 64 ans a organisé Celebrating America, une émission spéciale aux heures de grande écoute pour marquer le jour de l’inauguration.

S’exprimant depuis les marches du Lincoln Memorial à Washington DC, l’acteur a fait un signe de tête aux troubles civils au début du mois en accueillant les téléspectateurs dans «notre capitale sécurisée».

Le lauréat d’un Oscar a déclaré: « Ces dernières semaines, ces dernières années, nous avons été témoins de divisions profondes et d’une rancœur troublante dans notre pays, mais ce soir, nous méditons sur les États-Unis d’Amérique. »







Tom a poursuivi: « La pratique de notre démocratie, les fondements de notre république, l’intégrité de notre constitution, l’espoir et les rêves que nous partageons tous pour une union plus parfaite. »

Il a déclaré que l’inauguration présidentielle « marquait l’engagement » d’un nouveau mandat de quatre ans, mais a ajouté que c’était beaucoup plus important que d’accueillir simplement un nouveau dirigeant.

Tom a ajouté: « Cette journée consiste à assister à la permanence de l’idéal américain ».

S’adressant au traditionnel discours d’inauguration du président, Tom a déclaré: « Si les mots résonnent, ce n’est pas seulement dû à la puissance de l’oratoire, c’est parce que le rêve de l’Amérique n’a pas de limite. »







Le spécial a débuté avec Bruce Springsteen interprétant sa chanson de 1999 Land Of Hope And Dreams.

«Bonsoir l’Amérique», dit la rockstar vénérée alors qu’il se tenait à quelques mètres d’une statue d’Abraham Lincoln tout en tenant sa guitare.

Jon Bon Jovi est également apparu et a interprété Here Comes The Sun.

