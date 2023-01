Tom Hanks révèle ce qui a conduit à son casting dans le film “Splash”

Un petit rôle dans “Happy Days” a conduit à un énorme rôle dans “Splash”, selon Tom Hanks.

L’une des premières fois de Hanks en tant qu’homme de premier plan était dans le film “Splash”. L’acteur a déclaré qu’une petite apparition (où il a eu un grand impact) sur “Happy Days” l’a aidé à décrocher le rôle principal dans le film de 1984.

Hanks était une star invitée dans un épisode de “Happy Days” en 1982. Son personnage, médecin et expert en karaté, le Dr Dwayne Twitchell, a donné un coup de pied à Fonzie, qui était joué par Henry Winkler.

“J’ai donné un coup de pied à Fonzie”, a déclaré Hanks dans un épisode de “Le spectacle de Jess Cagle” de SiriusXM. “Je me suis habillé dans une tenue de judo et de karaté. Et je pense que je suis légendairement le premier gars à avoir réellement frappé Fonzie. Je lui ai donné un coup de pied à travers le vitrail du Drive-in d’Al.”

Selon Hanks, c’est ce coup de pied de karaté qui l’a amené à être jeté aux côtés de Daryl Hannah dans “Splash” de Ron Howard.

“Ron Howard avait déjà quitté la série, et il dirigeait, et ils avaient écrit ce film intitulé” Splash “. Et c’était chez Disney, et personne ne voulait travailler pour Disney, et personne n’accepterait le poste”, a déclaré Hanks.

“Et finalement, ils ont dit:” Hé, ce type qui a donné un coup de pied à Fonzie à travers une vitre pourrait être bon. Et donc j’ai fini par auditionner pour ça”, a-t-il expliqué.

Le film d’amour, qui met également en vedette Hannah, Eugene Levy et John Candy, a fini par être un grand succès, remportant une nomination aux Oscars pour la meilleure écriture, scénario écrit directement pour l’écran.

Le film a également contribué à faire monter en flèche la carrière de Hanks. Après “Splash”, un certain nombre de films populaires ont suivi pour Hanks, notamment “Big”, “Turner & Hooch”, “A League of Their Own”, “Sleepless in Seattle”, “Forrest Gump”, “Toy Story”, ” Il faut sauver le soldat Ryan”, “Cast Away” et “The Polar Express”, jusqu’à ses derniers films, “Elvis”, “Pinocchio” et “A Man Called Otto”.