Tom Hanks réfléchit à l’apparence juvénile et préfère rester à son âge

Tom Hanks réfléchit à l’apparence juvénile mais préfère rester à son âge

Tom Hanks a réfléchi à son apparence juvénile dans son nouveau film Ici.

L’acteur de 68 ans a déclaré Personnes magazine lors de la première mondiale du film à l’AFI Fest que « c’est bien de paraître jeune à nouveau » mais « ce n’est pas génial d’être à nouveau jeune ».

Le Gump forestier trio, Hanks, l’acteur Robin Wright et le réalisateur Robert Zemeckis, réunis pour Ici qui est basé sur la bande dessinée du même nom de Richard McGuire.

Ici raconte « l’histoire de chaque famille qui vit sur un terrain spécifique, allant de la préhistoire à la pandémie de 2020 », selon azcentral.

« C’était dingue », a plaisanté Hanks. «C’était un peu un aspect gadget, car vous pouvez le faire avec un maquillage régulier si vous le souhaitez. Mais comme nous avons cet autre ordinateur à filtre ultra rapide qui s’est produit sur-le-champ, nous n’avons pas besoin d’attendre le processus de post-production pour voir [ourselves as young].»

Cependant, Hanks a ajouté que se regarder jeune était formidable. Il a noté : « Écoutez, j’ai 68 ans. La partie la plus difficile, à la fois physique et spirituelle, émotionnellement, c’est lorsque Richard et Margaret ont 35 et 42 ans – lorsque le processus de vieillissement commence tout juste à se déclencher et que vous n’êtes plus capable de rebondir. sur un canapé. Et vous n’en êtes pas encore au point où la vie ralentit complètement.

L’acteur a ainsi fait remarquer que sa préférence se porte sur son âge actuel : « Je préférerais être aussi vieux que moi », a fait remarquer Hanks.