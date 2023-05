Tom Hanks prononce un discours d’ouverture à Harvard et dit aux diplômés de défendre la vérité : « La responsabilité vous appartient »

L’acteur Tom Hanks était le principal orateur à l’ouverture de l’Université de Harvard jeudi, où il a exhorté plus de 9 000 membres de la promotion 2023 à se battre pour la vérité et à tenir tête à ceux qui s’y opposent.

S’adressant aux nouveaux diplômés de l’école au Théâtre du tricentenaire de Harvard Yard, Hanks a déclaré que la société avait changé sa façon de voir la vérité et a affirmé que certaines personnes ne voyaient plus sa valeur.

« Chaque jour, chaque année, et pour chaque promotion, il y a un choix à faire, le même choix pour tous les adultes : être l’un des trois types d’Américains – ceux qui embrassent la liberté pour tous, ceux qui ne le feront pas, ou ceux qui sont indifférents », a déclaré Hanks.

Il a ajouté: « Seuls les premiers font le travail de créer une union plus parfaite. »

Le double lauréat d’un Oscar a associé son discours à un certain nombre de références de super-héros – dont le genre est devenu dominant à Hollywood – pour suggérer qu’il appartient aux gens ordinaires d’agir de manière extraordinaire.

« Nous sommes tous dans un match en cage, une bataille royale d’arts martiaux mixtes avec des agents d’intolérance et d’incompétence braillante, les égaux malveillants des stormtroopers impériaux, Lex Luther et Loki. Et nous pourrions utiliser un super-héros en ce moment », a déclaré Hanks, le Harvard La Gazette rapporte.

« Il n’y a pas de Superman, ni personne d’autre dans sa Justice League », a-t-il ajouté. « Dans la bataille sans fin, vous avez tous rejoint officiellement à partir d’aujourd’hui, la différence est dans la façon dont vous croyez vraiment, dans la façon dont vous faites la promotion avec véhémence, dans la force avec laquelle vous vous accrochez à la vérité qui est évidente : que bien sûr nous sont tous créés de la même manière mais différemment, et bien sûr, nous sommes tous dans le même bateau. »

Hanks a déclaré que la lutte pour la vérité n’était « pas juste » mais a encouragé les diplômés à ne pas « être aigri par ce fait ».

« Nous pouvons tous nous plaindre de The Man, et nous avons tous des dettes que nous devons payer, et nous avons tous droit à un jour de congé. Mais le travail qui s’impose est la construction de notre » union plus parfaite, « », a-t-il déclaré, selon la Gazette. « Ce travail ne sera jamais, jamais terminé, un travail qui nécessite une attention rigoureuse et des moyens sans faille et de toutes les mains. Le travail est la tenue des promesses de notre terre promise, la pratique de la décence, la protection de la liberté et la promotion de la liberté pour tous, sans exception. Cela demande beaucoup de travail sur plusieurs chantiers chaque jour, et vous pouvez appeler chacun d’eux une bataille pour la vérité, la justice et l’American Way.

Hanks, qui a reçu un doctorat honorifique en arts de l’école, a également déclaré que certaines personnes dans la fonction publique utilisent la vérité comme moyen malléable.

« Pour certains, la vérité n’est plus empirique. Elle n’est plus basée sur des données, ni sur le bon sens, ni même sur la décence commune », a déclaré l’acteur emblématique. « Dire la vérité n’est plus la référence du service public. Ce n’est plus le baume de nos peurs, ni le guide de nos actions. La vérité est désormais considérée comme malléable, par l’opinion et par les finales à somme nulle. »

Et: « La responsabilité est la vôtre. La nôtre. L’effort est facultatif. Mais la vérité, la vérité est sacrée. Inaltérable. Ciselée dans la pierre et le fondement de notre république. »

Dans ses remarques, Hanks a également fait référence au professeur fictif de Harvard, Robert Langdon, qu’il a interprété dans trois films de la série « The Da Vinci Code ».

Hanks a dit : « Maintenant, sans avoir fait le moindre travail, sans avoir passé de temps en classe, sans entrer une seule fois dans cette bibliothèque – afin d’avoir quoi que ce soit à voir avec la promotion de Harvard, sa faculté ou ses distingués anciens élèves – Je gagne bien ma vie en jouant quelqu’un qui l’a fait »,

Hanks a joué dans trois films basés sur les livres de Dan Brown : « The Da Vinci Code », « Angels & Demons » et « Inferno ».

Sur une note plus légère, l’acteur a fait référence à la Bible à la fin de son discours, « Que la bonté et la miséricorde vous suivent tous les jours. Tous les jours de votre vie. A Dieu. »

Larry Bacow, président de Harvard, a également assisté à l’ouverture. C’était sa dernière avant qu’il ne démissionne fin juin. Il a été président de l’école pendant cinq ans.

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui pense que le monde dans lequel nous vivons est parfait », a déclaré Bacow, qui a reçu une standing ovation après ses remarques. « Cette affirmation est également vraie pour les libéraux et les conservateurs, les démocrates et les républicains, et ceux de tous les horizons politiques. Donc, si vous pensez que ce monde est imparfait, la seule façon de s’améliorer est que de bonnes personnes comme vous travaillent pour le réparer. C’est maintenant votre responsabilité. »

Claudine Gay, actuellement doyenne de la Faculté des arts et des sciences, deviendra la prochaine présidente le 1er juillet.

L’Université de Harvard est située à Cambridge, dans le Massachusetts.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.