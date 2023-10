Tom Hanks met en garde les fans contre une potentielle arnaque générée par l’IA.

L’acteur de « Forrest Gump » affirme que son nom et son image sont utilisés sans son consentement dans le cadre d’une promotion dentaire et que les utilisateurs doivent « se méfier ».

« Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça », a-t-il écrit en signant son nom. dans une publication sur Instagram.

TOM HANKS DIT AVEC L’IA QU’IL POURRAIT APPARAITRE DANS DES FILMS APRÈS LA MORT ; LES PROJETS DE STAR QUI ONT DÉJÀ UTILISÉ LA TECHNOLOGIE

Un représentant de Hanks n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. On ne sait pas d’où provient l’image.

Hanks a récemment donné son avis sur l’intelligence artificielle – notant que son utilisation dans l’industrie n’est pas nouvelle mais qu’elle a « toujours » persisté.

« La première fois que nous avons fait un film dans lequel une énorme quantité de nos propres données était enfermée dans un ordinateur, ce à quoi nous ressemblions littéralement, c’était un film intitulé ‘The Polar Express' », a déclaré Hanks sur « The Adam Buxton Podcast » à propos de son Film d’animation de 2004 utilisant cette technologie.

« Et nous avons vu cela venir. Nous avons vu qu’il y aurait cette capacité de prendre des 0 et des 1 dans un ordinateur et de les transformer en un visage et un personnage. Maintenant, cela n’a été multiplié que par un milliard depuis lors, et nous je le vois partout. Et je peux vous dire qu’il y a des discussions en cours dans toutes les guildes, toutes les agences et tous les cabinets juridiques afin de trouver les ramifications juridiques de mon visage et de ma voix – et de celle de tous les autres – étant notre propriété intellectuelle », a-t-il ajouté.

« Si je le voulais, je pourrais me réunir et présenter une série de sept films dans lesquels je serais vedette et dans lesquels j’aurais 32 ans, d’ici à ce que le royaume vienne. N’importe qui peut désormais se recréer à tout âge. de l’IA ou de la technologie deepfake », a déclaré Hanks. « Parce que, écoutez, je pourrais être heurté par un bus demain, et c’est tout, mais mes performances peuvent continuer encore et encore, et sans comprendre que cela a été fait avec l’IA ou le deepfake, il n’y aura rien à dire. » Vous savez que ce n’est pas moi et moi seul. Et cela va avoir un certain degré de qualité réaliste. Et c’est certainement un défi artistique, mais c’est aussi un défi juridique. «

Hanks s’est également demandé si les gens se soucieraient de savoir si quelque chose était réel ou faux à l’ère de la technologie en pleine croissance.

« Il y a des gens qui s’en fichent, qui ne feront pas cette démarcation », a déclaré Hanks avant de comparer l’IA à la presse à imprimer.

« Il s’agit d’une version super atténuée de cette presse à imprimer. IA, deepfake, tout pourra aussi bien mentir qu’avancer. [and] être capable [to] dire la vérité.… Certaines personnes qui vont… mettre [a] un enjeu énorme dans ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas. Tout comme il y aura une tonne de gens qui ne s’en soucieront pas. »

