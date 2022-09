Tom Hanks pense qu’au moins 4 de ses films sont “plutôt bons”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Hanks a révélé qu’il pensait qu’au moins quatre de ses films étaient “plutôt bons”.

Hanks, qui a récemment écrit un livre intitulé “La réalisation d’un autre chef-d’œuvre majeur du cinéma”, a parlé du livre ainsi que du processus de réalisation du film dans une récente interview.

“Chaque personnage du livre fait quelque chose que j’ai vécu en faisant un film, ainsi que découvert une philosophie ou appris une leçon importante”, a-t-il déclaré au magazine People. “Même les moments insensés sont une sorte de coup que j’ai fait ou une erreur à laquelle j’ai survécu.”

TOM HANKS PARTAGE POURQUOI IL AIME LES PHOTOS DE MARIAGE CRASHING: “C’EST MON EGO NON CONTRÔLÉ”

Tout en parlant de l’origine des idées de films, Hanks a noté qu’il pense qu’au moins “quatre” des films qu’il a réalisés sont “plutôt bons”.

“La source d’un film peut remonter à autant d’années qu’il y en a dans l’histoire. Une histoire tourne autour d’un seul moment de la vie de quelqu’un, puis toutes les anecdotes de la journée actuelle magnifient ce moment”, a expliqué Hanks. “Revenir à 1947 est logique, comme cela aurait commencé, disons, en 1559. Le désir humain s’est avéré intemporel.”

“Personne ne sait comment un film est fait – même si tout le monde pense qu’ils le savent”, a-t-il ajouté. “J’ai fait une tonne de films (et quatre d’entre eux sont plutôt bons, je pense) et je suis toujours étonné de voir comment les films Du scintillement d’une idée à l’image scintillante à l’écran, tout le processus est un miracle.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’acteur a noté que la réalisation de films est “le plus grand travail du monde”.

“La réalisation de films est un travail très dur sur une très longue période de temps qui consiste en tant de moments de joie giflés contre un nombre égal de sentiments de dégoût de soi”, a déclaré Hanks. “C’est le plus grand travail du monde et le travail le plus déroutant que je connaisse.”

“J’espère que le livre capture autant des” jugements accidentels et des massacres occasionnels “qui entrent dans un dicton cinématographique pour tenir” un miroir à la nature “dont j’ai été témoin (et causé) depuis que j’ai rejoint la Screen Actors Guild.”

Hanks compte actuellement 94 crédits d’acteur sur IMDB. Il a commencé sa carrière dans les années 1980 et ses films les plus importants incluent “Cast Away”, “Saving Private Ryan” et “Forrest Gump”.

La dernière tentative de Hanks était dans le film “Elvis” avec Austin Butler.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS