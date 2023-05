Tom Hanks pensait que personne ne « se soucierait » de « Forrest Gump » pendant le tournage de la photo oscarisée

Tom Hanks a révélé qu’il ne pensait pas au départ que son rôle oscarisé dans « Forrest Gump » en 1994 trouverait un écho auprès du public.

« Je dis: ‘Hé [director] Bob [Zemeckis], j’ai une question pour vous. Est-ce que quelqu’un va se soucier de ce film?' » La star de « A Man Called Otto » a dit au New Yorker au Symphony Space de New York mardi soir ce qu’il pensait en faisant le film, selon le magazine People.

« ‘Ce type assis sur un truc dans ces chaussures loufoques et ce costume de coucou avec une valise pleine de livres ‘Curious George’ et des trucs comme ça. Faisons-nous quelque chose ici qui aura du sens pour quelqu’un? » », A déclaré Hanks se demanda-t-il.

Hanks a déclaré que Zemeckis avait qualifié le film de « champ de mines ».

« ‘Nous sommes peut-être en train de semer les graines de notre propre destruction' », a-t-il dit.

À l’époque, Zemeckis avait déjà réalisé « Retour vers le futur », « Qui a encadré Roger Rabbit » et « Romancing the Stone » avant de faire « Forrest Gump ». Plus tard, il dirigera à nouveau Hanks dans « Cast Away », « The Polar Express », « Pinocchio » de l’année dernière et le prochain « Here ».

Hanks a ajouté que Zemeckis lui avait appris à avoir « foi » dans ce qu’ils tournaient et à s’inquiéter du reste plus tard.

« Bob Zemeckis – que Dieu le bénisse, j’ai travaillé avec lui plus d’une fois – est tombé sur la vérité absolue de quiconque s’est avancé et a dit: » Nous allons commettre quelque chose à filmer aujourd’hui, et finalement nous couperons ça dans quelque chose.’ Vous ne savez pas si ça va marcher. Vous ne pouvez qu’avoir la foi. »

En 1994, la productrice de « Forrest Gump », Wendy Finerman, a déclaré au New York Times que le film avait mis près d’une décennie à se faire et qu’au début, personne n’était intéressé.

« Les acteurs, les réalisateurs, les agents, les gens du studio n’étaient tout simplement pas intéressés par le projet », a déclaré Finerman, ajoutant que c’était « en partie à cause de » Rain Man « », sorti en 1988. « Les gens me demandaient sur quoi je travaillais. et je disais « Forrest Gump » et ils avaient ce regard vitreux. Je savais qu’ils se disaient : « Quand va-t-elle abandonner ? » »

Mais elle l’a qualifié de « au-delà du rêve de quiconque » lorsque le film a été à égalité avec « Le Roi Lion » pour la première place au box-office lors de son week-end d’ouverture en juillet 1994.

Le film a fini par remporter six Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur et réalisateur pour Hanks et Zemeckis.

L’année dernière, l’acteur de 66 ans a défendu les Oscars de « Forrest Gump » contre les critiques selon lesquelles il aurait surfé sur une vague de « nostalgie des boomers » contre des nominés comme « Pulp Fiction » et « The Shawshank Redemption ».

« Le problème avec » Forrest Gump « est qu’il a rapporté un milliard de dollars », a déclaré Hanks au New York Times en 2022. « Si nous venions de faire un film à succès, Bob [Zemeckis] et j’aurais été des génies. Mais parce que nous avons fait un film au succès fou, nous étions des génies diaboliques. Est-ce un mauvais problème à avoir ? Non, mais il y a des livres sur les plus grands films de tous les temps, et « Forrest Gump » n’apparaît pas parce que, oh, c’est ce festival de nostalgie sèveuse. Chaque année, il y a un article qui dit « Le film qui aurait dû gagner le meilleur film » et c’est toujours « Pulp Fiction ». « Pulp Fiction » est sans aucun doute un chef-d’œuvre. »

Mais il a dit qu’il y avait un moment « d’humanité déchirante indéniable » dans « Forrest Gump » lorsque le personnage de Gary Sinise, le lieutenant Dan – qui a perdu ses jambes au Vietnam – vient chez Forrest le jour de son mariage et lui montre sa nouvelle « magie » en titane. jambes.

« Je pourrais pleurer en y pensant maintenant », a déclaré Hanks. « Forrest et le lieutenant Dan, dans ces quatre mots – » jambes magiques « , » lieutenant Dan « – comprennent tout ce qu’ils ont vécu et ressentent de la gratitude pour chaque once de douleur et de tragédie à laquelle ils ont survécu. C’est quelque chose d’intangible [expletive] juste là. Il ne s’agit pas seulement de courir avec « Rebel Rouser » de Duane Eddy. »

Interrogé par le Times sur le « premier » « souvenir » qui lui vient à l’esprit de sa carrière, il a déclaré que lorsqu’il tournait les scènes du banc de parc de « Forrest Gump », il se demandait si quelqu’un s’en soucierait.

« C’est l’été à Savannah, en Géorgie. Nous avions tourné 27 jours d’affilée. C’était brutal. Nous étions assis là, et j’ai eu cette coupe de cheveux, nous essayons de donner un sens à ce dialogue, et j’ai dû dire : ‘Bob, mec, je pense que personne ne s’en souciera », a déclaré Hanks, qu’il a réitéré mardi.

Il a poursuivi: « Et Bob a dit: » C’est un champ de mines, Tom. désactivé?’ Il n’y a jamais aucune garantie. J’aurai 66 ans en juillet, et j’agis pour un chèque de paie depuis que j’ai 20 ans. Quarante-six ans et je sais maintenant ce qui était évident quand j’avais 20 ans, c’est ce que Spencer Tracy a dit : « Apprenez les lignes. Frappez les marques. Dites la vérité. » C’est tout ce que tu peux faire. »