Tom Hanks parle des retrouvailles de « Forrest Gump » avec Robin Wright dans « Ici »

Après 30 ans, Tom Hanks et Robin Wright sont revenus à leur alchimie à l’écran pour Ici.

Lors de la première du film de Robert Zemeckis vendredi à l’AFI Fest de Los Angeles, Hanks a parlé de ses retrouvailles avec Wright pour le drame épique qui s’étend sur un siècle après avoir joué ensemble dans le film oscarisé de Zemeckis. Forrest Gump (1994).

« Tout le monde était [saying]’Oh, comment c’était, les retrouvailles ?’ Tu sais ce que c’était ? C’était comme : « Hé, comment vas-tu ? » », a déclaré Hanks. Personnes.

«Nous avons repris là où nous nous étions arrêtés. Je vais dire que nous nous aimons parce que nous sommes si faciles les uns avec les autres », a-t-il poursuivi. «C’était un luxe de pouvoir entrer et avoir les mêmes conversations que nous avons eues ces 30 dernières années après un moment de « Hé, ce regard dingue, tu le crois ? Pouvez-vous croire cela ? Regardez ça, regardez ça.’

Ici est un drame original sur plusieurs familles et un endroit spécial qu’elles habitent. L’histoire traverse les générations, capturant l’expérience humaine dans sa forme la plus pure. Basé sur le roman graphique de Richard McGuire, le film est écrit par Zemeckis et Forrest Gump le scénariste Eric Roth.

Robin Wright et Tom Hanks dans Forrest Gump (1994).

Mettant également en vedette Paul Bettany, Kelly Reilly et Michelle Dockery, le film Miramax et ImageMovers est produit par Zemeckis, Derek Hogue, Jack Rapke et Bill Block.

Hanks, Zemeckis et Roth ont déjà remporté des Oscars pour leur travail sur Forrest Gumpqui a également remporté l’Oscar du meilleur film.