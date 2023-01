Tom Hanks parle de travailler avec son fils sur le nouveau film “A Man Called Otto”: “C’est spécial”

Tom Hanks et son fils Truman sont devenus collègues lors du tournage du nouveau film “A Man Called Otto”.

Le film voit le jeune Hanks comme la version plus jeune de son père dans le film.

Lors d’un événement post-projection, Hanks a parlé avec des gens à propos de son expérience de travail avec son fils pour le film.

“Sans aucun doute, c’est spécial parce que, vous savez, j’ai changé ses couches”, a déclaré Hanks. “Mais vous dépassez ça tout de suite parce que vous devez vous présenter, et vous devez atteindre les objectifs, et vous devez le faire à temps, et vous devez être là.”

L’acteur a ensuite expliqué pourquoi Truman avait été choisi pour le rôle.

“Je sais ce que cela prend, et lui aussi. C’est un peu différent quand c’est tout le tralala. Il a été choisi pour une raison très précise. Nous nous ressemblons, ce n’est pas un étranger, et il sait quelle est la pression, et il doit le faire”, a expliqué l’acteur oscarisé.

Truman a également parlé de ce que c’était que de travailler avec son père.

“Chaque fois que je fais mon imitation de lui, les gens disent:” Ce n’est pas ce qu’il ressemble. Mais je dois vous transmettre la façon dont je l’entends. Tout le monde entend “Houston, nous avons un problème” ; j’entends ce vieil homme grincheux qui est en colère contre le lecteur DVD”, a déclaré Truman.

Alors que Truman n’a que deux crédits d’acteur à son nom, un pour “News of the World” en 2020, un film qui met également en vedette Hanks et maintenant “A Man Called Otto”, il n’est pas étranger à l’industrie du divertissement. Selon IMDb, Truman a travaillé avec la caméra et la photographie sur de nombreux films, dont “Black Widow” et “West Side Story”.

Hanks a récemment parlé de la décision d’amener son fils au film au milieu des récentes conversations sur le népotisme à Hollywood. Le film met en vedette Hanks et est également produit par sa femme, Rita Wilson.

“La chose qui ne change pas, peu importe ce qui se passe – peu importe qui, quel est votre nom de famille – est de savoir si cela fonctionne ou non… C’est le problème chaque fois que l’un d’entre nous essaie de raconter une nouvelle histoire ou de créer quelque chose qui est, a un début, un milieu ou une fin. Peu importe nos noms de famille”, a déclaré Hanks au Sun.

Hanks a également partagé que ses quatre enfants, Colin et Elizabeth qu’il partage avec sa défunte ex-femme Samantha Lewes, ainsi que Chet et Truman Hanks, qu’il partage avec son épouse actuelle Wilson, “sont tous impliqués dans une sorte de narration .”

“C’est ce que nous faisons depuis toujours, c’est dans quoi tous nos enfants ont grandi. Nous avons quatre enfants, ils sont tous très créatifs”, a déclaré Hanks.

“A Man Called Otto” sortira le 13 janvier 2023.