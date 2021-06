Tom Hanks parle de «programmes d’études blanchissants» qui omettent le massacre de la course de Tulsa

Tom Hanks dit que le massacre de la course de Tulsa est « trop ​​souvent exclu » de l’histoire américaine.

Hanks a entendu parler de l’événement sombre pour la première fois en 2020.

Le lauréat d’un Oscar a déclaré jusqu’à récemment qu’Hollywood ignorait également l’histoire des Noirs, y compris » mes projets « .

La star dit que « les programmes d’études blanchissants » « placent les sentiments blancs sur l’expérience noire ».

À l’occasion du 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa en 1921, Tom Hanks encourage les gens à se renseigner sur l’événement sombre qui, selon lui, est généralement ignoré et « trop souvent exclu » de l’histoire américaine.

En 1921, une foule blanche a incendié Tulsa, le « Black Wall Street » de l’Oklahoma, tuant environ 300 Noirs américains, en blessant 800 de plus et en forçant des milliers à quitter leurs maisons. L’Oklahoma Historical Society y fait référence comme « le pire incident de violence raciale de l’histoire américaine ».

Hanks, qui se considère comme un « historien laïc » de par son éducation, ses recherches personnelles et son travail dans le « divertissement basé sur l’histoire », a déclaré qu’il « n’avait jamais lu une page d’un livre d’histoire scolaire » sur le massacre.

Cela a changé près d’un siècle plus tard lorsque l’acteur prolifique est tombé sur un article du New York Times de 2020 à la suite de la résurgence du mouvement Black Lives Matter.

« Mon expérience était commune : l’histoire était principalement écrite par des Blancs sur des Blancs comme moi, tandis que l’histoire des Noirs – y compris les horreurs de Tulsa – était trop souvent laissée de côté », a écrit Hanks, 64 ans, dans un essai invité pour le Horaires vendredi. « Jusqu’à relativement récemment, l’industrie du divertissement, qui contribue à façonner ce qui est l’histoire et ce qui est oublié, faisait de même. Cela inclut mes projets. »

Hanks pense que « la vérité sur Tulsa et la violence répétée de certains Américains blancs contre les Noirs américains ont été systématiquement ignorées, peut-être parce qu’elles étaient considérées comme une leçon trop honnête et trop douloureuse pour nos jeunes oreilles blanches ».

L’acteur dit que de tels programmes d’études que l’histoire « blanchie à la chaux » amènent faussement les Américains à croire que le racisme n’est pas aussi profondément enraciné dans notre pays qu’il l’est, et en omettantenseigner surle massacre, « les éducateurs blancs et les administrateurs scolaires » « placent les sentiments des blancs au-dessus de l’expérience des Noirs – littéralement des vies noires dans ce cas ».

« Donc, nos écoles à prédominance blanche ne l’enseignaient pas, nos œuvres de fiction historique d’appel de masse ne nous éclairaient pas, et mon industrie de prédilection n’a abordé le sujet dans les films et les émissions que récemment », le « Forrest Gump » dit l’étoile.

Hanks a déclaré qu’il est de la responsabilité de l’industrie du divertissement de « dépeindre le fardeau du racisme dans notre pays au nom des prétentions de la forme d’art à la vraisemblance et à l’authenticité ». Il a applaudi des exemples récents comme « Watchmen » et « Lovecraft Country ».

« L’histoire de l’Amérique est désordonnée, mais savoir que cela fait de nous un peuple plus sage et plus fort », a déclaré Hanks, soulignant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement des droits civiques et la publication des Pentagon Papers. Il a conclu : « Chacune de ces leçons raconte notre quête pour être à la hauteur de la promesse de notre terre, pour dire des vérités qui, en Amérique, sont censées être considérées comme allant de soi. »

