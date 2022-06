Tom Hanks explique pourquoi il aime les photos de mariage qui s’écrasent : « C’est mon ego incontrôlé »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Hanks est un briseur de mariage certifié.

La star de « Forrest Gump », 65 ans, a partagé lors de l’épisode de mardi de « Late Night With Seth Meyers » que son ego était « incontrôlé » lorsqu’il plante les photos de mariage des gens.

« C’est mon ego, sans contrôle », a déclaré Hanks. « Je ne peux pas m’empêcher de penser : ‘Qu’est-ce que ces gens aimeraient plus que toute autre chose pour se souvenir de cette journée magique ? Oh, je sais : moi !' »

Hanks était l’invité du talk-show pour promouvoir son dernier biopic, « Elvis », qui met en vedette Austin Butler en tant qu’icône de la musique tardive.

Après que Hanks ait admis son amour pour le crash de mariage, Meyers a diffusé une série de bombes photo. Certaines images datent du début des années 2000.

Hanks a pris son photobombing de mariage international lors du tournage de « Angels & Demons » à Rome. Hanks a écrasé un mariage par erreur lorsque le Panthéon a été réservé pour un service de mariage le jour même où l’équipe devait filmer.

« Cette limousine s’est arrêtée, et c’était la mariée et le marié qui essayaient de » m’amener à l’heure à l’église « », a commencé Hanks.

« Et ils ne pouvaient pas le faire parce que nous avions tous ces trucs en cours. C’était comme, ‘Euh, comment pouvons-nous résoudre ce problème?’ Donc, comme un harceleur, vous savez, « Hey mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle! » J’ai frappé à la fenêtre, j’ai dit : ‘Hé écoute, on a un truc, mais tu me ferais l’honneur de t’escorter jusqu’à ton autel nuptial ?’ Alors on l’a fait ! »

En mars, Hanks a photobombé la séance photo d’une fête de mariage devant l’hôtel Fairmont à Pittsburgh. Grace Gwaltney, la mariée, a révélé qu’elle était « choquée » de voir Hanks.

« Il m’a dit : « Hé ! Je suis Tom Hanks. J’adorerais prendre une photo avec toi », et je me suis immédiatement figé et j’ai juste regardé autour de moi », a déclaré Gwaltney à KCRA. « Je ne savais pas quoi faire. »

Elle a conclu son interview en partageant à quel point elle s’est sentie « chanceuse » d’avoir rencontré Hanks.

« Je suis sûre que beaucoup d’autres mariées de Pittsburgh aimeraient qu’il photographie leurs photos », a-t-elle déclaré à propos de Hanks.

En plus des mariages qui se sont écrasés, Hanks a récemment fait la une des journaux après avoir sauté dans l’action et crié à un groupe de fans de « reculer le f–k off » de sa femme Rita Wilson après qu’elle ait été presque renversée alors qu’elle quittait le dîner chez Nobu à New York.

Le dernier rôle de Hanks en tant que Tom Parker dans « Elvis » fait ses débuts vendredi. Le film met également en vedette Olivia DeJonge, Dacre Montgomery, Natasha Bassett et Maggie Gyllenhaal.