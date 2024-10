Tom Hanks et Robin Wright retrouvent Robert Zemeckis

Il y a quelque chose de typiquement américain et tout droit sorti de Norman Rockwell dans le fait de centrer une enquête sur plusieurs générations autour du salon, avec des thèmes idéalisés de la maison et de la famille renforcés par des scènes autour du sapin de Noël ou de la table à manger, entièrement étendues pour accueillir le clan en constante expansion. à Thanksgiving. Mais accessible ne veut pas toujours dire intéressant, même si les moments de joie ne cachent pas la veine de tristesse et de déception qui traverse le film. Ici.

Il en va de même pour l’idée de tout filmer, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, depuis le même point fixe et avec le même grand angle. En termes de savoir-faire technique, il s’agit d’une expérience audacieuse, mais peut-être moins orientée vers un récit dynamique que vers une installation artistique. Réduire le cadre restreint la narration, peu importe le nombre de fois qu’un moment important de la vie est rapproché de l’objectif pour le souligner.

Ici L’essentiel

Brouillé de siècles de vie, et pourtant pour la plupart inerte.

Lieu: AFI Fest (projection pièce maîtresse)

Date de sortie: vendredi 1er novembre

Casting: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Gwilym Lee, David Fynn, Ophelia Lovibond, Nicholas Pinnock, Nikki Amuka-Bird

Directeur: Robert Zemeckis

Scénaristes: Eric Roth, Robert Zemeckis, d’après le roman graphique de Richard McGuire

Classé PG-13, 1 heure 44 minutes

Retrouver son Forrest Gump le scénariste Eric Roth et les stars Tom Hanks et Robin Wright, le réalisateur Robert Zemeckis s’inspire du matériel source, le roman graphique du même nom de Richard McGuire de 2014, développé à partir d’une bande dessinée de six pages publiée à la fin des années 80.

L’artiste interdisciplinaire a repoussé les limites du format bande dessinée en restant exactement au même endroit dans chaque case. Présentée dans le salon d’une maison construite en 1902, son histoire s’étend sur des millénaires mais se concentre principalement sur les XXe et XXIe siècles. La plupart de ces panneaux comprennent un ou plusieurs volets plus petits qui affichent le même espace à des moments différents et non chronologiques.

En reproduisant l’approche du roman graphique en trois dimensions, le film de Zemeckis devient comme un diorama vivant avec des encarts offrant des fenêtres sur le passé et le futur. D’un point de vue purement artisanal, c’est fascinant, voire beau, pendant un moment. Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Zemeckis est depuis des années obsédé par la technologie et ses capacités visuelles, au point qu’il néglige les rudiments de l’histoire et du développement des personnages. Les vignettes ici reviennent fréquemment sur les mêmes familles à différents moments de leur vie, mais s’installent rarement assez longtemps pour maintenir l’élan narratif ou donner beaucoup de profondeur aux personnages.

Outre la rigidité auto-imposée du schéma visuel, Ici attirera l’attention – probablement de manière à diviser – sur un autre élément technologique qui est encore plus une distraction. Le réalisateur utilise un outil d’IA générative du studio VFX Metaphysic pour faire vieillir Hanks et Wright dans le rôle de Richard et Margaret, les personnages dont l’arc, retracé du lycée jusqu’à la vieillesse, domine le film. À l’aide d’images d’archives des acteurs, le programme crache du maquillage numérique qui peut être échangé sur les acteurs pendant qu’ils jouent.

C’est plus avancé et plus convaincant que le vieillissement de Martin Scorsese. L’Irlandais il y a cinq ans, permettant une plus grande élasticité et une plus grande expressivité du visage – même si la physicalité du corps des acteurs ne correspond pas toujours parfaitement, notamment avec Hanks à l’adolescence. Mais il y a aussi quelque chose de fondamentalement effrayant dans ce processus, en particulier à une époque où beaucoup d’entre nous craignent que le jeu sur écran emprunte une voie numérique de plus en plus déshumanisante.

Le film commence avec la maison en construction. Cela introduit le concept de carreaux représentant divers éléments au fur et à mesure qu’ils s’assemblent, avec des meubles de différentes périodes et les premiers aperçus de personnes représentant divers fils qui seront développés tout au long, certains plus substantiellement que d’autres. Les scènes d’ouverture implantent également l’idée centrale dans le scénario de Roth et Zemeckis, à savoir les maisons comme réceptacles de la mémoire, à la fois de l’expérience vécue et de l’histoire.

Le cadre remonte ensuite bien loin dans le temps, à l’époque où la région était un marais primordial, rempli de dinosaures – jusqu’à ce que ce paysage soit rasé lors d’un violent événement d’extinction massive, se transformant d’abord en roche et progressivement en une clairière verdoyante regorgeant de flore et (CG ) la faune. Deux jeunes Amérindiens (Joel Oulette et Dannie McCallum) y partagent un baiser, avant qu’un autre saut dans le temps ne révèle des esclaves construisant un manoir colonial.

Nous obtenons des fragments de vie dans la maison à différentes périodes : Pauline (Michelle Dockery) est une épouse et une mère anxieuse au tout début du XXe siècle, craignant que l’obsession de son mari John (Gwilym Lee) pour l’aviation ne se termine par une tragédie. Leo (David Fynn) et Stella (Ophelia Lovibond) occupent la maison pendant deux décennies à partir du milieu des années 1920. Sans enfants, ils forment un couple de quasi-bohémiens amusants et fringants qui ont de la chance avec l’invention du fauteuil inclinable par Leo. Plus de légèreté aurait été la bienvenue dans un film souvent alourdi par son sérieux.

Le volet le moins développé concerne une famille noire, les parents Devon (Nicholas Pinnock) et Helen Harris (Nikki Amuka-Bird) et leur fils adolescent Justin (Cache Vanderpuye), qui achètent la maison en 2015, lorsque le prix demandé de 1 million de dollars est pris en compte. « une bonne affaire. »

Leur présence montre comment les quartiers évoluent et deviennent plus inclusifs. Mais on a le sentiment tenace que la fonction de la famille Harris est largement représentative, en particulier lorsque leur scène la plus étoffée montre Devon et Helen assis Justin pour une discussion sérieuse sur les règles qu’il doit observer pour rester en sécurité s’il est arrêté par un flic alors qu’il conduit. . Leurs scènes évoquent également l’effrayante première vague de la pandémie de COVID-19 à travers le sort de leur gouvernante latina de longue date (Anya Marco-Harris).

Mais l’essentiel de l’histoire se concentre sur la famille de Richard, à commencer par ses parents, Al (Paul Bettany) et Rose (Kelly Reilly), qui achètent la maison en 1945. Al vient tout juste de sortir de l’armée et souffre de ce qui semble être non diagnostiqué. SSPT, qui le pousse à boire. Enfant de la Dépression, il s’attarde sur ses soucis d’argent, craignant que son travail de vendeur ne couvre pas les factures.

Le premier-né de leurs quatre enfants, Richard (joué par des acteurs plus jeunes jusqu’à ce que Hanks intervienne), ramène à la maison sa chérie du lycée, Margaret, pour rencontrer la famille. Lorsqu’elle révèle son intention d’aller d’abord à l’université, puis à la faculté de droit, Al demande : « Qu’y a-t-il de mal à être femme au foyer ? Il est encore plus direct lorsque Richard, peintre passionné, révèle vouloir faire carrière comme graphiste : « Ne soyez pas idiot. Trouvez un travail où vous portez un costume.

Richard et Margaret se marient à 18 ans, après qu’elle soit tombée enceinte. Dans un clin d’œil sévère aux fils qui suivent tristement les traces de leur père, Richard emballe ses peintures et ses toiles. Il prend un emploi dans la vente d’assurances pour subvenir aux besoins de sa famille, même s’ils continuent de vivre avec ses parents. Margaret ne se sent jamais à l’aise dans une maison qui ne ressemble pas à la sienne, ce qui crée de graves problèmes dans le mariage. Mais Richard a également hérité des craintes financières de son père, qui les empêchent de prendre des risques dans leur propre logement.

J’aimerais pouvoir dire que je me suis investi émotionnellement dans les changements que traverse cette famille, mais tout semble sorti du manuel le plus routinier du vieillissement, du déclin de la santé, de la mort, du divorce et, avec le plus d’insistance, des rêves différés, parfois repris par le prochaine génération. Lors de la fête surprise du 50e anniversaire de Margaret, Wright se retrouve coincée avec un discours mélancolique sur tout ce qu’elle avait espéré réaliser à cet âge. Cela ressemble à une pâle ombre de la scène analogue – et bien plus économiquement articulée – de Patricia Arquette dans Enfance.

Parmi les nombreux moments où les personnages s’approchent de la caméra pour dire quelque chose d’important, le plus embarrassant pourrait être celui de Richard qui préfigure son devoir, notant « un moment dont nous nous souviendrons toujours » tandis que « Our House » de Crosby, Stills, Nash & Young joue sur la bande sonore. Cela semble tout droit sorti d’un Samedi soir en direct esquisser.

Il est possible que les personnes ayant un penchant durable pour Forrest Gump sera suffisamment captivé en voyant Hanks et Wright à nouveau ensemble, ce qui rendra les résultats de leurs personnages affectants. Mais d’autres resteront probablement obstinément secs, malgré la partition sirupeuse d’Alan Silvestri qui s’appuie sur ce sentiment.

Pour un film couvrant un passage aussi vaste de la vie américaine, Ici se sent curieusement en apesanteur. Ce n’est pas la faute des acteurs, qui livrent tous un travail solide avec des personnages qui ne sont guère plus que des esquisses. Personne ne parvient complètement à échapper à la préoccupation du film pour la technologie visuelle au détriment du cœur.

Les détours historiques remontent à l’époque coloniale lorsque le loyaliste anglais William Franklin (Daniel Betts), idéalement garé dans une charrette tirée par des chevaux, se plaint auprès de sa femme de la politique radicale de son père Benjamin (Keith Bartlett). (Moins on en dit sur la coupe de Richard et de son jeune frère lors d’une soirée costumée en duel avec Benjamin Franklins, mieux c’est.) Il y a de brèves scènes de la guerre d’indépendance. Et il y a un récit sommaire de la vie du couple autochtone avant la colonisation, élevant sa propre famille et subissant ses propres pertes.

Mais c’est la caractéristique d’un scénario épisodique qui ne trouve aucune occasion d’exposer ses thèmes trop banals, aucune ligne de dialogue clichée trop platitudinale, que même le fil amérindien soit noué dans un nœud soigné. Cela se produit lorsque des membres de la société archéologique s’arrêtent et demandent à fouiner un peu dans le jardin, soupçonnant que la maison pourrait être construite sur un site important. Et voilà…

Ce n’est qu’à la toute fin que la caméra du directeur de la photographie Don Burgess quitte son point fixe dans le salon pour s’aventurer à l’extérieur de la maison et admirer la banlieue bien rangée qui l’entoure. Mais un faux colibri CG est le dernier rappel que presque tout ce qui concerne Ici est synthétique.